Chinese astronauten zijn op weg naar ruimtestation

Drie Chinese astronauten zijn in de nacht van woensdag op donderdag vertrokken naar het nieuwe Chinese ruimtestation Tiangong. Om 3:22 Nederlandse tijd werd een Lange Mars 2F-raket gelanceerd vanaf het Jiuquan Satellietlanceercentrum in de Gobi-woestijn. Aan boord zijn commandant Nie Haisheng, Liu Boming en Tang Hongbou, meldde het Chinese persbureau Xinhua.

Hun ruimteschip Shenzhou 12 zal volautomatisch aankoppelen bij de basismodule Tianhe, die in april gelanceerd werd, en die dient als woonmodule. De astronauten zullen er drie maanden blijven.

Het is de eerste bemande vlucht van China sinds 2016, en in totaal pas de zevende bemande vlucht sinds China in 2003 als derde land ter wereld zelfstandig een mens naar de ruimte bracht.

Permanente bewoning

Eerder experimenteerde China met de kleinere ruimtestations Tiangong-1 en Tiangong-2. Maar Tiangong (‘Hemels Paleis’, deze keer zonder nummer) moet flink uitgebouwd worden, permanent bewoond worden, en minstens tien jaar meegaan.

Afgelopen zaterdag al meerde het vrachtschip Tianzhou-2 vrachtschip er aan met brandstof, voorraden en ruimtepakken waarmee de astronauten ruimtewandelingen kunnen maken.

In de loop van dit en volgend jaar zijn er nog negen vluchten gepland om modules en vracht af te leveren. Daarbij horen ook twee laboratoriummodules voor experimenten op het gebied van astronomie, ruimtegeneeskunde, biotechnologie en microzwaartekracht. Uiteindelijk moet Tiangong uitgroeien tot een ruimtestation van 60 ton op 390 kilometer hoogte. Ter vergelijking: het Internationaal Ruimtestation ISS van de VS, Canada, Europa, Rusland en Japan heeft een massa van 420 ton.

Ook verder heeft China forse ambities op ruimtevaartgebied. In mei landde het karretje Zhurong op Mars. In december bracht de maanmissie Chang’e 5, China’s vijfde maanmissie in dertien jaar, maangesteente terug naar de aarde. Ook werkt China aan een ruimtetelescoop vergelijkbaar met de Hubble-telescoop.

Lees ook:Rusland en China willen een gezamenlijke maanbasis oprichten

Rusland is met China in onderhandeling over een bezoek van Russische kosmonauten aan het nieuwe ruimtestation, en afgelopen woensdag onthulden China en Rusland op een ruimtevaartcongres in Sint-Petersburg plannen voor een gezamenlijke bemande maanbasis die vanaf 2026 gebouwd moet worden.

Eind april leidde de lancering van de Tianhe-basismodule tot internationale kritiek op China. De 33 meter lange hoofdtrap van de Lange Mars 5B-raket keerde ongecontroleerd terug in de dampkring, overigens zonder uiteindelijk schade aan te richten.

De Chinese astronauten worden gelanceerd in een kleinere raket, maar tijdens de persconferentie ging een zegsman toch in op de kritiek door te stellen dat de rakettrappen worden beveiligd tegen explosie, en dat kans op schade bij terugvallen extreem klein is.