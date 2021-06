China stuurt taikonauten de ruimte in

China heeft weer een bemand ruimtestation in een baan om de aarde. En nu serieus. ‘Tiangong’, het ‘hemelse paleis’ van de volksrepubliek China, zal minstens tien jaar in bedrijf blijven. Twee kleine voorgangers zijn nooit langer dan vier weken bemand geweest. De drie Chinese taikonauten, zoals ze daar heten, vertrokken op donderdag 17 juni naar het nieuwe station. Ze reisden in de Shenzou 12-capsule op een Lange Mars 2F-raket. Ze zullen drie maanden in het nieuwe ruimtestation blijven – vooral om deze eerste fase van het ruimtestation af te bouwen. De lancering is de zevende Chinese bemande ruimtemissie in de geschiedenis, de eerste was in 2003. Nu nog bestaat het station uit één buis van ongeveer 17 meter lang, en ruim vier meter breed, maar in de komende jaren zullen nieuwe modules worden aangekoppeld tot het ongeveer de grootte zal hebben van het oude Russische Mir-station (1986-1996). Een nieuw internationaal strategisch spel kan beginnen. De Chinezen onderhandelen al met de Russen over samenwerking. In 2024 wordt het International Space Station, een groot Amerikaans-Russische samenwerkingsproject, waarschijnlijk beëindigd, al kan het voortbestaan ook nog vier jaar verlengd worden. De Amerikanen hebben al wel (vage) plannen voor een ruimtestation dat om de maan moet gaan draaien.