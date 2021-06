Boete van 1.500 euro voor bestuurder die meisje uit Marken doodreed

Het Openbaar Ministerie heeft besloten de Duitse man die in juli vorig jaar de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, niet te vervolgen. Wel krijgt hij een boete omdat hij niet voldoende op de weg lette. In plaats daarvan keken hij en de bijrijder op een telefoon naar een navigatie-app. Hierdoor zagen ze het meisje niet en merkten ze het ook niet toen ze over haar heen reden, zo meldt het OM donderdag. Vanwege de ernstige gevolgen van het ongeluk, krijgt de bestuurder wel een hogere boete dan normaal: 1.500 euro.

In de nacht van 25 juli werd rond 04.00 uur het lichaam van Tamar gevonden langs de provinciale weg de Zeedijk bij Zuiderwolde. Ze was thuis weggelopen en was niet lang daarvoor bij de politie opgegeven als vermist. De bestuurder was op dat moment spoorloos.

Na onderzoek bleek dat een Duitse man die nacht rond 03.00 uur op deze weg richting Marken was gereden in een grijze Mazda 323. Hij had volgens het OM het stuur voelen trillen bij het verkeersongeluk, maar dacht dat hij door een gat in de weg reed of „over iets heen”. Daardoor voelde hij niet de noodzaak om te stoppen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij niet roekeloos of erg onvoorzichtig gereden. Hij reed waarschijnlijk 60 kilometer per uur op een weg waar een snelheid van 80 kilometer per uur is toegestaan. Door het tijdstip hoefde hij volgens justitie geen persoon op de weg te verwachten. Hoe Tamar precies op de weg terecht is gekomen, is nog steeds onduidelijk.

Het OM denkt dat het geen frontale aanrijding was. Het OM verwijt de man niet het verlaten van het ongeval, omdat er geen aanwijzingen zijn dat de bestuurder wist dat er een ongeluk had plaatsgevonden. Er zijn nog andere scenario’s onderzocht, maar deze zijn allemaal uitgesloten door de politie. De advocaat van de familie van Tamar Sébas Diekstra laat weten dat zij het strafdossier gaan bestuderen om te zien of er een aanleiding te vinden is om vervolging af te dwingen.

