Belastingdienst: bijna 1.800 minderjarigen op omstreden fraudelijst

De Belastingdienst heeft in de twintig jaar dat het een omstreden registratiesysteem voor mogelijke fraudeurs gebruikte, bijna 1.800 minderjarigen in datzelfde systeem gezet. Dat schrijft demissionair staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief (D66) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. In de database, die tot vorig jaar gebruikt werd, zouden tot dat moment 1.023 jongeren hebben gestaan die momenteel nog minderjarig zijn. Nog 759 mensen in het systeem zijn momenteel volwassen, maar nog minderjarig op het moment van registratie.

Het betreft de Fraude Signalering Voorziening (FSV), een database die tot vorig jaar geheim was en die na de publieke ontdekking van het bestaan ervan werd afgeschaft. Op de lijst stonden zo’n 180.000 namen van mensen die volgens het ministerie van Financiën meer aandacht behoefden en mogelijk extra werden gecontroleerd tijdens hun belastingaangifte, bijvoorbeeld omdat ze in aanraking waren geweest met het Openbaar Ministerie of waren veroordeeld.

Vakantiewerk of bijbaan

Het ministerie van Financiën is onlangs begonnen met het sturen van brieven naar mensen die in de FSV geregistreerd stonden, om hen op de hoogte te stellen van die registratie. Tijdens het versturen van de brieven zou „recent aan het licht” zijn gekomen dat óók minderjarigen in de database waren opgenomen. Deze jongeren werden mogelijk opgenomen omdat zij vakantiewerk deden of een bijbaan hadden „die heeft geleid tot een risicosignaal” voor fraude, aldus Vijlbrief.

De wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarigen in kwestie, zoals de ouders of voogden, worden op de hoogte gesteld van de opname op de risicolijst. Wel stelt Vijlbrief dat het nog niet gelukt is om van alle minderjarigen een wettelijke vertegenwoordiger te vinden. „Hiervoor wordt nog naar een oplossing gezocht.”

Journalisten brachten het omstreden FSV-systeem tijdens hun onderzoek naar de Toeslagenaffaire aan het licht. In die affaire werden tienduizenden ouders veelal onterecht als fraudeurs bestempeld, waardoor zij duizenden euro’s aan ontvangen kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. De FSV-database bleek niet alleen bij deze tak van de Belastingdienst in gebruik te zijn, maar ook bij afdelingen als MKB, Particulieren en Grote Bedrijven.

