Behandeling met stroomstootjes werkt tegen clusterhoofdpijn

Een nieuwe behandelmethode op basis van zenuwstimulatie blijkt goed te werken tegen extreme hoofdpijn. Dat komt naar voren uit de resultaten van een donderdag gepubliceerd onderzoek in het wetenschappelijke blad The Lancet Neurology. Bij het experiment zijn 131 patiënten met zogeheten clusterhoofdpijn getest op de zenuwstimulatie. Bij ruim 55 procent bleek de methode aan te slaan: het aantal hoofdpijnaanvallen halveerde en de pijn nam met ruim 30 procent af. Bij zestien patiënten verdween de pijn zelfs helemaal.

Bij de zenuwstimulatie plaatst een arts een apparaatje met een batterij bij de patiënt onder de huid, ter hoogte van de buik. Met een dun kabeltje is die verbonden met een belangrijke zenuw in het achterhoofd. De behandelmethode, neurostimulator genoemd, prikkelt die zenuw via elektrische pulsjes. Die methode reduceert de pijn en het aantal hoofdpijnaanvallen, zo blijkt uit de studie. Het Zorginstituut adviseerde het demissionaire kabinet eerder om de neuromodulatie bij chronische patiënten vanuit de basisverzekering te vergoeden.

Lees ook ons artikel uit 2012: NRC-redacteur Toon Beemsterboer bestrijdt clusterhoofdpijn met paddo’s. Maar zelfmedicatie is best lastig.

Clusterhoofdpijn is een zeldzame aandoening, waarbij artsen aanvankelijk vaak de diagnose migraine stellen. Daardoor schrijven ze vaak niet de juiste behandeling voor. Bij clusterhoofdpijn krijgen patiënten soms tot acht keer per dag een pijnaanval, die tot drie uur kan duren. Er is een chronische variant waarbij patiënten elke dag pijn ervaren. Vaker komt de episodische vorm van clusterhoofdpijn voor. Daarbij zijn de patiënten sommige perioden pijnvrij. Onverwacht kunnen de pijnscheuten later opdoemen. Een aanval uit zich in heftige pijnscheuten rond het oog en de slaap.

In Nederland zijn volgens het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zo’n 17.000 patiënten met clusterhoofdpijn. De aandoening komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Een op de drie patiënten heeft last van de chronische variant. Dat kan zo ingrijpend zijn dat ze zelfmoord overwegen, daarom wordt het ook wel suicide headache genoemd. In het verleden hebben enkele patiënten zichzelf van het leven beroofd omdat ze de pijn niet meer konden verdragen.