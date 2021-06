Alleenheerser die zich laat bekeerde tot democratie

Hij behoorde ontegenzeggelijk tot de grote Afrikaanse onafhankelijkheidsstrijders. Julius Nyerere (de latere president van Tanzania), Joshua Nkomo (later vicepresident van Zimbabwe) en Hastings Banda (die Malawi ging leiden): Kenneth Kaunda ontmoette ze allemaal in 1958, op het congres over ‘de Afrikaanse geweldloze revolutie’ in het presidentiële paleis in Accra. Daar ontving de Ghanese leider Kwame Nkrumah tussen het marmer en de kroonluchters ‘revolutionairen’ uit heel Afrika.

Net als zij streed Kaunda, die donderdag op 97-jarige leeftijd in Lusaka overleed, vanuit het toenmalige Noord-Rhodesië voor onafhankelijkheid, in zijn geval van de Britse kolonisator. Voor die strijd was hij toen al twee keer in de cel beland.

Twee jaar na het congres begon Kaunda, die in 1924 werd geboren nabij de Congolese grens, met zijn campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de Britten – met wegblokkades en door brand te stichten in overheidsgebouwen. In 1964 verkreeg zijn land de vrijheid, en werd Kaunda de eerste democratisch gekozen president van wat inmiddels Zambia heette – een post die hij 27 jaar zou behouden.

Eénpartijstaat

Als president gedroeg Kaunda zich in veel aspecten zoals meer Afrikaanse leiders van zijn generatie. Ook hij vormde zijn land om tot een éénpartijstaat, geleid door zijn Verenigde Nationale Onafhankelijkheidspartij (UNIP). Ook hij liet een deel van de economie nationaliseren. In zijn boek Africa, Altered States, Ordinary Miracles citeert Richard Dowden uit een „adembenemend bizarre brief” die Kaunda eind jaren zestig naar alle bedrijven stuurde met het verzoek „de staat een belang van ten minste 51 procent in hun ondernemingen” te geven. De staatsbemoeienis met de economie zorgde mede voor de economische malaise begin jaren negentig, waardoor de Zambianen genoeg van hem kregen.

Ook andere dictatoriale eigenschappen waren Kaunda en zijn regering niet vreemd. Tegenstanders liet hij opsluiten en ook martelingen en ‘schijnexecuties’ kwamen voor in de Zambiaanse gevangenissen. Toen begin jaren negentig na de val van de Sovjet-Unie overal in Afrika landen onder druk kwamen te staan om een meerpartijendemocratie in te voeren, verzette hij zich daar lang tegen. Nadat verkiezingen niet meer te vermijden waren, zette hij alle staatsmiddelen in om het zijn concurrenten moeilijk te maken.

Maar toen in oktober 1992 de oud-vakbondsman Frederick Chiluba en diens partij MMD als duidelijke winnaar uit de bus kwamen, legde hij zich daar gracieus bij neer, leidde hij Chiluba rond door het presidentiële paleis en gaf hij een indrukwekkende afscheidsspeech op televisie. „Nog bij de tv-studio ontdeed hij zijn limousine van de presidentiële kenmerken, overhandigde die aan zijn chauffeur, waarna hij zich liet wegrijden”, beschrijft Martin Meredith de scene in het boek The State of Africa.

Zambia rouwt om het heengaan van een Afrikaanse icoon Edgar Lungu president van Zambia

Kaunda stond bekend als een emotionele man die vaker een traan liet tijdens een optreden in het openbaar, om die vervolgens weg te vegen met de spierwitte zakdoek die hij steevast om de vingers van zijn linkerhand had gewikkeld. In de twintig jaar die volgden, gedroeg Kaunda zich als de gerespecteerde elder statesman en werd hij ook zo behandeld door zijn opvolgers. Hij hield toespraken doorspekt met bijbelteksten en verwijzingen naar het humanisme, waarover hij twee boeken schreef.

Toen hij zondag in het ziekenhuis werd opgenomen met wat later een longontsteking bleek te zijn, vroeg de huidig president Edgar Lungu de bevolking voor Kaunda te bidden, uit dank voor alles wat hij voor het land heeft gedaan. Donderdag kondigde de president drie weken van nationale rouw af, wegens het heengaan van, zoals hij schreef op zijn Facebookpagina, „een ware Afrikaanse icoon.”