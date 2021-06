Aanhouding voor bedreigen gemeenteraadsleden vanwege Feyenoord City

De politie heeft woensdag een man aangehouden voor het bedreigen van Rotterdamse gemeenteraadsleden. De 34-jarige man, eveneens uit Rotterdam, zou de raadsleden hebben geïntimideerd vanwege de plannen die er liggen voor de bouw van een nieuw Feyenoordstadion. De verdachte werd in Moerdijk aangehouden en komt morgen voor de rechter-commissaris.

Een groep Feyenoordsupporters verzet zich al enige tijd tegen de bouw van het nieuwe stadion, genaamd Feyenoord City, dat de 75 jaar oude Kuip moet vervangen. Eerder deze maand zegde de gemeenteraad een vergadering over de plannen af vanwege bedreigingen gericht aan betrokkenen bij de bouw. De gemeente besloot ook inspreekmomenten met burgers in de dagen erna af te gelasten.

De bedreigingen zijn niet nieuw; al toen de gemeenteraad in 2013 moest beslissen over het vervangen van de Kuip, werden voorstanders van de plannen bedreigd door een groep supporters. Tegenstanders van de bouwplannen zijn bang dat hun club de financiële risico’s ervan niet aankan. Feyenoord is initiatiefnemer van het nieuwe stadion en de gemeente zou aanvankelijk met een bijdrage van 40 miljoen euro aandeelhouder worden.

De Rotterdamse Rekenkamer stuurde vorige maand echter een kritische brief aan de raad waarin ze de gemeente afraadt momenteel akkoord te gaan met de bouwplannen en de kosten ervan. Zo zou er onder meer een gat van 50 miljoen euro in de financiering zitten en zouden de financiële risico’s onduidelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de bouwkosten nog niet vast liggen.