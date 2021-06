Zangeres Lakshmi: ‘Ik zie nu dat niet iedereen me pijn wil doen’

Lakshmi is wat later, zegt haar manager. Ze is haar autosleutels verloren in de Albert Heijn. Hij verontschuldigt zich, haalt gelaten zijn schouders op en zegt: „Lakshmi.”

Dat zegt eigenlijk genoeg. De goedlachse zangeres (twee albums, twee theatertours) die een paar minuten later binnenstapt, is een vrolijke chaoot, even warrig als goedlachs. Als kandidaat in het vorige seizoen van tv-programma Wie Is De Mol? fladderde ze innemend de huiskamer binnen, soms zo onder de indruk van wat ze meemaakte, dat ze het spel vergat.

Laat was ze ook voor de deadline van haar nieuwe single, ‘Grow With You’, die deze vrijdag uitkomt in plaats van vorige maand. „Ik kan nogal… enthousiast worden”, zegt Lakshmi Swami Persaud (28), opgegroeid in het Gelderse Wijchen met een moeder uit Elst en een Surinaams-Hindoestaanse vader. Pretogen met roze oogschaduw, groen haar, knielaarzen, knalblauwe oversized trui met ‘The adults are lying’ erop. Klein van stuk, grote aanwezigheid. „Ik was te voorbarig, er moest nog te veel gebeuren en ik wil dat het echt helemaal goed is.”

CV

Lakshmi Swami Persaud is op 17 april 1993 geboren in Wijchen (Gelderland). Ze volgde een opleiding aan de Herman Brood Academie in Utrecht. In 2016 bracht ze twee ep’s uit, in 2017 volgde debuutalbum LAKSHMI. Een jaar later verscheen haar tweede album Siren. Ze maakte muziek voor de film De Belofte van Pisa (2019), en ‘Empty’ werd gebruikt in de reboot van de Amerikaanse tv-serie Charmed. ‘Grow With You’, de nieuwe single, verschijnt vrijdag, het nieuwe album komt begin volgend jaar. Na Adem (2018-2019) maakte ze tijdens corona haar tweede theatervoorstelling: Huidhonger. Geplande optredens: Uden (25 juni), Nijmegen (30 juli). Inl: lakshmimusic.com

Haar pop-noir, met een hoofdrol voor synthesizers, strijkers en haar stem, is soms klein en zacht, dan weer donker en mysterieus, vaak dansbaar. Haar teksten zijn poëtisch, maar helder voor de goede verstaander: al haar onzekerheden liggen erin bloot.

De sfeer van ‘Grow With You’ is licht en zoet – een flink contrast met het dreigende, broeierige en bijna gothic ‘Empty’, haar vorige single. Ze begint nu zelfs met wat klinkt als het zacht pulserende ritme van een babyhartje via een echo. „Nee!”, lacht ze. „Dat is gewoon een stukje noise dat mooi paste daar. Oh god, nee een echo is het echt niet!”

Maar wat je hoort is wel uit liefde geboren: de tekst gaat over haar nieuwe vriend, Eloi Youssef, zanger van rockband Kensington. Hoe serieuzer hun relatie werd en hoe meer hij zich met dat nummer ging bemoeien, hoe beter het werd. „Symbolisch toch? Het lukte me niet helemaal met de vocalen, tot hij ermee hielp. En het gáát ook nog eens over hem.”

„Ik hou nog altijd van dat duistere randje, het zware en het negatieve.”

Lakshmi is ook zo open over de tijd die eraan voorafging, waarin ze moeite had om mensen te vertrouwen, om verbindingen aan te gaan. Relaties had ze wel, maar vol bonje. Ze vertelt dat een constante zucht naar adrenaline haar focus beperkte, waardoor ze steeds op zoek was naar ‘stroomstootjes’. Na enkele jaren therapie maakt haar hang naar zwaarmoedigheid nu langzaam plaats voor meer lichtheid en zelfvertrouwen, en dat hoor je terug in haar werk. „Ik hou nog altijd van dat duistere randje, het zware en het negatieve. Daar voel ik me comfortabel bij. Maar de positieve kant van mijzelf mag er tegenwoordig opeens ook zijn. Mijn muur is wat dunner geworden.”

Wat is er zo comfortabel aan het duistere?

„Dat is een beetje wat ik ken. Ik ben echt wel vrolijk en positief hoor, maar ik heb er wat meer vertrouwen in als de dingen slecht gaan. Als het goed gaat denk ik: dit is maar tijdelijk. Gelukkig lukt het me steeds beter om te vertrouwen dat het allemaal wel goed komt. Ik leer mezelf beter te begrijpen, en anderen ook. Ik zie nu dat niet iedereen me pijn wil doen.”

Waarom dacht je dat?

„Mijn vertrouwen in mensen was onder het nulpunt gezakt. Misschien omdat ik vroeger gepest ben. Ik wilde dat nooit hardop zeggen, [ze zet een zeurstemmetje op;] ik ben gepèèèst… Ik wilde die rol niet. Maar het heeft gewoon wel effect.”

Waar werd je om gepest?

„Achteraf besef ik dat Wijchen erg wit was, en ik had lang pluizig zwart haar, ik was vreselijk verlegen en ik droeg rare kleren. En ik werd ook nog vegetarisch opgevoed, daar werden m’n ouders zelfs op aangesproken. Bij ons was het altijd liefdevol en warm, ook na de scheiding van m’n vader en moeder toen ik een jaar of acht was. Maar die warmte heb ik niet zo ervaren bij vriendinnetjes thuis. Zo rond half zes kwam dan toch altijd de vraag: ‘tja, nou ja, wij gaan eten, ik weet niet wat jij gaat doen?’ Dat kouwige, weet je wel? Ik voelde daardoor ontzettende weerstand.”

Je wilde er graag bijhoren, maar tegelijk ook niet.

„Ik wilde in elk geval niet meegaan in wat werd gezien als normaal gedrag. Neem die kleding: ik had al heel vroeg een verschrikkelijk slechte kledingsmaak. Alles wat ik mooi vond, deed ik aan. Op een gegeven moment had ik een fase waarin ik alleen maar Indiase kleding droeg. Op school draag je dan een soort bullseye op je hoofd. Ik werd telkens om de zoveel tijd gewoon in elkaar geslagen.”

Je ouders hebben je nooit gezegd iets anders te dragen, of op een andere manier beter in de groep te passen?

„Nee gelukkig niet. Mijn ouders vonden dat ik van me af moest bijten, maar niet dat ik me moest aanpassen. En dat heb ik ook nooit gedaan.”

Lakshmi: „Waar een ander een soort golfje van emotie voelt, kan ik een totale orkaan voelen.” Foto Andreas Terlaak

Waren jouw ouders ook een beetje rebels?

„Zeker. Mijn moeder is heel braaf opgevoed in het gelovige Elst, tot ze als enige van het gezin ergens anders ging wonen, en zelfs trouwde met een Surinamer. Nou dat was een heel ding natuurlijk! En mijn vader was van het stiekem roken, zichzelf tatoeëren, die zocht op die manier de extreme kanten op.”

Werd het beter op de middelbare school?

„Nee. Ik kwam op een heel grote school in Nijmegen en dat vond ik de hel. Ik ben snel overprikkeld, als er te veel mensen in een ruimte zijn vind ik dat heel erg – als ik niet op het podium sta. Ik ben erg klein, ik vind het snel overweldigend. Ik had daarom het plan opgevat snel van school getrapt worden, en dat lukte. Ik kwam niet meer opdagen, en ik werd heel erg brutaal. Mijn verlegenheid ging over in het totaal tegenovergestelde. Dus ik was er niet, en als ik er was kreeg ik ruzie met de leraren. Gewoon, van die standaard dingen.”

Standaard dingen…

„Oké, voor mij waren dat de standaard dingen. [Ze lacht] Toen ik naar een andere middelbare school ging, ging ik meteen ook uit huis. Ik was veertien. Tot mijn achttiende had ik niet echt een huis. Ik had een ouder vriendje dat kraakte, en we zaten ook vaak bij zijn vader thuis die er nooit was. En soms in andere kraakpanden, en soms ook bij m’n moeder thuis. Het was… laten we het een rommelige periode noemen.”

Behoorlijk jong om uit huis te gaan.

„Ja, maar er was altijd een vangnet, ik kon altijd bij m’n vader of moeder terecht. Ze hebben me ook erg vrijgelaten. Ze merkten: hoe strakker we haar houden, hoe extremer haar gedrag. Ik deed alles wat me werd verboden, alleen maar omdat het niet mocht. Constant de neiging om mezelf te bewijzen in een nieuw avontuur, op zoek naar stroomstootjes en adrenaline. Tot ik dacht: ik heb echt géén zin om als ik straks dertig ben nog steeds zo’n nerveus stokstaartje te zijn. Dus heb ik hulp gezocht, het bleek een chronische depressie. Waar een ander een soort golfje van emotie voelt, kan ik een totale orkaan voelen. Het is een betonlaag die op me ligt, die nu stukje bij beetje afslijt.”

Hoe is het voor iemand met vrij extreme emoties om aan een programma als ‘Wie is de Mol?’ mee te doen?

„Oh my god, ja. Ik was ten eerste zó blij dat ik werd uitgenodigd, want ik kijk al jaren en ik vind het fantastisch. Mijn enige angst was de groep want je weet niet waar je in terechtkomt, maar ik maakte meteen vrienden. Ik vond het eigenlijk allemaal erg ontspannen, tot ik besefte: oh ja, ik zit in een spel. Ik was ook kapót toen ik weer thuiskwam na die drie weken.”

Klinkt niet erg ontspannen.

„Nee, het was helemaal niet ontspannen. Het voelde alsof ik drie weken lang onder de drugs zat. High as fuck. Ik weet dat Rocky [Hehakaija, de voetbalster, red.] er zoveel relaxter in stond. En ik dacht nog dat ik er op tv wel als Tomb Raider uit zou zien, maar ik bleek meer een soort kuiken. Maar wel helemaal mezelf, en dat vond ik het belangrijkste. Mijn ouders zeiden: je bent gewoon je aandoenlijke, sukkelige zelf.”

Je nieuwe single is heel lief en licht. Wordt het nieuwe album ook heel anders?

„Ik heb tijdens de coronapandemie heel erg de tijd kunnen nemen om te bedenken wat ik wil. Ik ben niet meer dezelfde muzikant als op het vorige album Siren, maar wie ben ik dan wel? Ik denk dat ik minder in elkaar gedoken ben. Opener, ik kan makkelijker persoonlijk worden en hou alles beter in balans: niet alleen meer het hele zware.”

En kom je dan meer in het midden uit?

„Nee, het midden blijf ik graag nog een tijdje ontwijken. Ik vind het ook interessant dat het hele positieve en hele negatieve best dicht bij elkaar kan liggen. Als je heel hard moet lachen, dan kun je ook in een huil schieten. Het is allemaal erg piekerig. Als je de slappe lach krijgt, schaam je je vaak een beetje en pas als je je daar overheen zet kan je écht lachen. En dat werkt ook zo met huilen, dat hou je eerst in. En dat wil ik heel graag doorbreken, meer vrijheid van emotie. Dat al die ruizige ruisheid eraf is. Ik heb nog even, de deadline is januari. Die moet ik wel halen.”