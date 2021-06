Vrouwenblad Viva stopt na bijna 50 jaar wegens dalende verkoop

Tijdschrift Viva houdt na bijna vijftig jaar op te bestaan. Eind juli verschijnen de laatste edities van het vrouwenblad en submerk Viva Mama, maakte uitgever DPG Media woensdag bekend. Het blad kende de laatste jaren een sterke daling in het aantal abonnementen, waardoor stoppen volgens hoofdredacteur Debby Gerritsen „onvermijdelijk” is. Ook Viva.nl en Viva Forum verdwijnen.

DPG Media zegt in de verklaring in de toekomst meer te willen focussen op merken die een specifieke leeftijdscategorie binnen het domein vrouwenweekbladen bereiken, zoals Margriet (met een oudere doelgroep dan Viva), Libelle (een jongere doelgroep), Flair (dertigers) en Tina (meisjes tussen de 8 en 12). Het laatste nummer van Viva verschijnt op 20 juli, de laatste editie van Viva Mama op 27 juli. Lezers die vooruit betaald hebben krijgen het resterende abonnementsgeld teruggestort. Medewerkers van Viva zijn woensdag geïnformeerd over het besluit, dat officieel nog moet worden goedgekeurd door de Ondernemingsraad van DPG.

Viva ontstond in 1972 als opvolger van vrouwenblad Eva. Het blad probeerde taboes te doorbreken en een rol te spelen in de emancipatie van vrouwen. Bekend is de rubriek Anybody, waarin vrouwen bloot op de foto gingen. Onderwerpen waarover geschreven werd, varieerden van de actualiteit en persoonlijke verhalen tot luchtige thema’s als mode en reizen.

