Tom Dumoulin pakt overtuigend Nederlandse titel tijdrijden

Wielrenner Tom Dumoulin heeft woensdag in Emmen voor de vierde keer de Nederlandse titel bij het tijdrijden veroverd. De 30-jarige Limburger van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma was duidelijk sneller dan zijn teamgenoot Koen Bouwman en Sebastian Langeveld van EF Education-Nippo.

Dumoulin legde de twee ronden van in totaal 29,6 kilometer af in 36.06 minuten. Dat deed hij met een gemiddelde snelheid van 49,2 kilometer per uur. Langeveld gaf met 36.33 minuten 27 seconden toe op Dumoulin. Bouwman zette met 37.30 de derde tijd neer.

Dumoulin had eerder dit jaar een pauze ingelast en maakte deze maand zijn rentree in de Ronde van Zwitserland. De titel op het NK woensdag is zijn eerste zege sinds zijn overwinning in een tijdrit in de Tour de France van 2018.

Eerder op de dag pakte Anna van der Breggen in Emmen de Nederlandse titel bij de vrouwen. De regerend wereldkampioene tijdrijden, die bezig is aan haar laatste seizoen als profwielrenster, was woensdag verreweg de snelste en greep voor de tweede keer de titel. Ze bleef Ellen van Dijk en Lucinda Brand voor.(ANP)