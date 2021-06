Russische en Amerikaanse ambassadeurs terug op hun diplomatieke posten

De Russische en Amerikaanse ambassadeurs komen terug op hun posten in Washington en Moskou, dat hebben de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Joe Biden woensdag afgesproken. Wanneer dit precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Het eerste fysieke topoverleg tussen de twee regeringsleiders vond plaats in Genève in Zwitserland en duurde iets meer dan een uur, meldt persbureau AP.

Zo’n drie maanden geleden riep Rusland zijn ambassadeur Anatoli Antonov terug uit de Verenigde Staten nadat president Biden ambtgenoot Poetin een moordenaar had genoemd vanwege de vergiftiging van oppositiepoliticus Aleksej Navalny. Antonov werd formeel teruggehaald voor overleg over de toekomst van de relatie met de Verenigde Staten. Ongeveer een maand later ging de Amerikaanse ambassadeur John Sullivan op advies van Rusland terug naar Washington, tevens voor ‘overleg’.

President Poetin, die na afloop als eerst een persconferentie gaf, noemde het gesprek met de VS verder „constructief” en zei dat er geen sprake was van vijandigheid. Hij noemde cyberveiligheid, klimaat, de coronapandemie en samenwerking in het noordpoolgebied als onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Tot slot zei Poetin dat hij en Biden hebben afgesproken om verder te onderhandelen over de beperking van hun nucleaire wapenarsenalen.

In eerste instantie zouden er twee vergaderingen plaatsvinden: één tussen de delegaties van beide landen en één tussen de regeringsleiders. Uiteindelijk vond er een grote vergadering plaats die zo’n drie uur duurde. De presidenten schoven daarbij ongeveer 65 minuten aan. Biden houdt woensdagavond na Poetin een eigen persconferentie.