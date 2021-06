PSV loot Galatasaray in voorronde Champions League

PSV neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen het Turkse Galatasaray. Dat heeft de loting woensdag uitgewezen. De eerste wedstrijd staat op 20 of 21 juli op het programma. Een week later volgt de returnwedstrijd. PSV komt uit in de voorrondes omdat de ploeg het afgelopen seizoen tweede werd in de Eredivisie.

Galatasaray eindigde afgelopen seizoen in de Turkse competitie eveneens op de tweede plek, achter kampioen Besiktas. Als de Eindhovenaren Galatasaray verslaan, nemen ze het in de derde voorronde op tegen Benfica, KRC Genk, AS Monaco, Shakhtar Donetsk of Spartak Moskou. Mocht de ploeg van trainer Roger Schmidt ook die ronde doorstaan, dan plaatst zij zich voor de play-offs, waarin wordt bepaald wie mag uitkomen in de eindronde van het miljardenbal.

Bij vroegtijdige uitschakeling in de voorrondes van de Champions League kan PSV zich nog plaatsen voor de Europa League. Vorig seizoen lukte het de toenmalige tweede van de Eredivisie, AZ, niet om via de voorrondes het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken: de Alkmaarders verloren van Dynamo Kiev uit Oekraïne. Wel plaatste AZ zich voor de Europa League, waar het elftal in de eerste ronde werd uitgeschakeld. AZ eindigde als derde in een poule met Real Sociedad, Napoli en Rijeka.