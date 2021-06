OESO: Nederland, grijp crisis aan voor hervorming woning- en arbeidsmarkt

Nederland moet het herstel van de coronacrisis aangrijpen om andere crises in onder meer de woning- en arbeidsmarkt aan te pakken. Dat advies staat in een woensdag gepubliceerd rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een intergouvernementele economische denktank waarvan Nederland en 36 andere landen lid zijn.

Volgens de invloedrijke denktank herstelt de Nederlandse economie redelijk rap, van een krimp van 3,7 procent in 2020 naar een groei van 2,7 procent in 2021. Voor komend jaar is een groei van 3,7 procent voorzien. Niettemin zijn flinke veranderingen nodig voor een duurzame en productieve economie, aldus de OESO. Nederland moet groener worden, onder meer door verregaande digitalisering, eerlijker – denk aan verkleining van het verschil in het aantal werkuren tussen mannen en vrouwen – en goedkoper wat betreft de woningmarkt.

De coronacrisis heeft het Nederlandse huizentekort volgens het rapport namelijk vergroot, en de huizenprijzen namen hier sneller toe dan in de rest van de Europese Unie. Om die reden moet Nederland investeren in de woningmarkt, schrijft de OESO, onder meer door bouwprocedures te versnellen en nieuwe bouwgebieden aan te wijzen. Ook adviseert de denktank om belastingvoordelen voor huiseigenaren af te bouwen.

Zelfstandigen

De crisis heeft zzp’ers en andere flexibele arbeidskrachten volgens de OESO extra hard getroffen. Het is dan ook tijd om de sociale-zekerheidsvoorzieningen en belastingtarieven gelijk te trekken voor freelancers en vaste krachten die vergelijkbaar werk doen, schrijft de denktank. Tot slot adviseert de OESO op de korte termijn coronasteun te blijven bieden aan bedrijven en particulieren en in te zetten op bijscholing en carrièrebegeleiding van mensen die door de crisis hun baan verloren.

Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD) nam het rapport woensdag tijdens een digitale bijeenkomst in ontvangst. Hij zei volgens persbureau ANP blij te zijn met de aandacht van de denktank voor verduurzaming en verdere digitalisering. Wel wees hij erop dat het aan het volgende kabinet is om echte nieuwe besluiten te nemen.

In een in april uitgebracht rapport adviseerde de OESO deelnemende landen al na de crisis CO₂-uitstoot en privévermogen zwaarder te gaan belasten om de schulden die zij zijn aangegaan niet bij kwetsbare burgers neerleggen.

