‘Middelmatige’ mannelijke managers hinderen de carrières van vrouwen in de financiële sector

Mannen worden sneller geschikt geacht voor een managementfunctie dan vrouwen, óók als die mannen ‘middelmatig’ zijn. En dat staat de carrière van vrouwen in de financiële wereld in de weg. Het is één van de bevindingen uit een nieuw onderzoek onder vrouwelijke werknemers in de City, het financiële hart van Londen.

Voor dat onderzoek, een samenwerking van de gerenommeerde London School of Economics (LSE) en belangenorganisatie Women in Finance and Banking, werden bijna 80 vrouwen geïnterviewd over hun werkervaringen in de financiële wereld. De vrouwen werken bij verschillende banken en financiële instellingen (welke maken de onderzoekers niet bekend, zodat de vrouwen anoniem blijven) en in verschillende, soms hoge leidinggevende, functies.

Volgens een deel van de vrouwen worden zij strenger beoordeeld op hun leidinggevende kwaliteiten dan mannelijke collega’s, alleen ómdat ze vrouw zijn. Daardoor zouden mannen die ‘middelmatig’ presteren sneller doorstromen naar hogere functies dan vrouwen die het eigenlijk beter doen op het werk.

Middelmatige man

Dat die ‘middelmatige’ mannen het verder schoppen dan vrouwen ligt volgens de ondervraagden aan een combinatie van factoren. Mannen passen beter in het beeld dat bestaat van een doorsnee werknemer in de financiële sector, is er één van. Ook de achterstand die vrouwen oplopen door het opnemen van zwangerschapsverlof, wordt genoemd. Evenals het hardnekkige idee dat de man kostwinner is en daarom niet ‘overgeslagen’ kan worden voor een managementfunctie.

De middelmatige man komt vaker voor in de discussie over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies, in de financiële wereld en daarbuiten. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema formuleerde het vorige week nog zo, in een interview in College Tour: „In de loop van mijn loopbaan ben ik vaak mannen tegengekomen waarvan ik dacht: als je een vrouw was geweest, dan had je alleen koffie mogen brengen.”

Lees ook: Meer vrouwen in de top? Dat lukt alleen de bedrijven die ertoe verplicht worden

In het onderzoek komt ook de positie van zwarte vrouwen in de financiële wereld aan bod, die nog meer tegenwerking ervaren. Van de geïnterviewde vrouwen zijn er elf zwart, vermeldt het rapport. Een aantal van hen zegt harder te moeten werken dan hun mannelijke én hun witte vrouwelijke collega’s om gelijk gewaardeerd te worden.

Subtiele tegenwerking

Het aantal vrouwen in topfuncties neemt toe in het Verenigd Koninkrijk. Toch ondervinden vrouwen in hun carrière nog verschillende belemmeringen, laat het onderzoek zien. Dat is meestal geen recht-in-het-gezicht-seksisme, maar eerder onbewuste tegenwerking.

Denk aan discussies waarin vrouwen worden genegeerd, of waarin een mannelijke collega het standpunt van zijn vrouwelijke collega herhaalt en het dan ineens wél gehoord wordt. Of neem de mannelijke leidinggevende die bij een promotie kiest voor de kandidaat die het meest op hem lijkt. Zulke subtiele vooroordelen zijn moeilijker te bestrijden dan uitgesproken seksisme, zegt onderzoeker Grace Lordan tegen de zakenkrant Financial Times. Ze ziet wel vooruitgang in de City, maar zegt ook: „we zijn echt nog zeer, zeer ver weg van gelijkheid.” In het onderzoek worden daarom ook tien aanbevelingen gedaan aan financiële instellingen om de carrièrekansen voor vrouwen te verbeteren, waaronder de mogelijkheid tot flexibeler werken.