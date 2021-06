Kiki Bertens stopt met tennissen na Olympische Spelen

De Nederlandse tennisster Kiki Bertens heeft haar afscheid aangekondigd. Na de Olympische Spelen in Tokio deze zomer stopt ze met de sport. De 29-jarige Bertens zegt in gesprek met de NOS dat ze het niet meer kan opbrengen om dagelijks op topniveau te presteren. Ook stelt ze dat ze in de coronapandemie heeft kunnen ervaren hoe het leven zonder tennis is - dat heeft meegespeeld in haar keuze te stoppen.

Vooral door slepend blessureleed zegt ze moeite te hebben om „elke dag het maximale te kunnen geven”. Bertens onderging in oktober 2020 een operatie aan haar achillespees, maar bleef pijn houden. Volgens de tennisster was de afgelopen tijd een „worsteling” voor haar: „Ik wilde sterker dan ooit terugkeren, maar qua resultaten en lichaam is dat niet gelukt. De tank is echt leeg.”

In haar loopbaan won Bertens tien WTA-titels. In 2016 plaatste ze zich voor de halve finales van Roland Garros. Twee jaar later behaalde ze de kwartfinales van Wimbledon. Ze zegt „supertrots” te zijn dat ze die sportprestaties heeft kunnen leveren. „Maar nu is het tijd voor een ander leven.”

