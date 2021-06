Blij en met een goed gevoel kom ik bij de kapper vandaan. Als je haar maar goed zit! Ik ga even tanken in hetzelfde dorp waar ik naar de kapper ga. De mevrouw bij de pomp geeft aan dat ze er al tien jaar zit maar mij nog nooit gezien heeft. Dat kan kloppen, zeg ik. Maar ik moest toch naar de kapper hier dus meteen maar even getankt. Ik reken af en wanneer ik wegloop, roept ze me nog na: „Veel plezier bij de kapper.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl