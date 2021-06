Jannine van den Berg stopt als politiechef bij de Landelijke Eenheid

Jannine van den Berg stopt eind dit jaar na bijna zes jaar als politiechef bij de Landelijke Eenheid. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt in een persbericht. Zij spreekt van „een natuurlijk moment” om te vertrekken. Daarbij speelt ook mee dat een onafhankelijke commissie eind dit jaar een rapport presenteert over de toekomst van de Landelijke Eenheid. „Het is aan mijn opvolger om met die bevindingen aan de slag te gaan”, aldus Van den Berg in een verklaring: „Een nieuwe start, onder leiding van een nieuwe politiechef.”

De organisatie staat voor grote opgaven, erkent Van den Berg, die naar eigen zeggen met haar functie niet altijd het mandaat heeft om problemen op te lossen. De Landelijke Eenheid vereist volgens haar maatwerk en de „huidige kaders” zouden dit niet altijd mogelijk maken - een uitspraak die ze overigens verder niet specificeert. Naast het noemen van verbeterpunten voor de organisatie, blikt ze terug op „fantastische operationele successen” onder haar leiderschap, waaronder de aanhouding van topcrimineel Ridouan T. in 2019. Korpschef Henk van Essen sluit zich daarbij aan en schrijft in hetzelfde persbericht dat hij haar besluit respecteert.

De laatste jaren is de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie (vijfduizend werknemers) regelmatig in opspraak gekomen. In 2019 berichtte NRC dat binnen de organisatie sprake is van vriendjespolitiek, wegkijkgedrag en machtsmisbruik. Ook de internationale samenwerking laat te wensen over, concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid begin dit jaar. De samenwerking van de Nationale Politie met buitenlandse diensten is dusdanig slecht dat er „een groot afbreukrisico voor internationale opsporing” is ontstaan. Momenteel lopen verschillende onderzoeken naar de werkomstandigheden bij de Landelijke Eenheid, onder meer naar aanleiding van de zelfmoord van een politieman begin dit jaar.

Voordat ze in 2016 werd benoemd tot hoofdcommissaris van de Landelijke Politie Eenheid, was Van den Berg (57) korpschef van de politieregio Kennemerland. Het is niet bekend wie haar opvolgt.