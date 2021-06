‘Ik was zelf net zo schuchter als zeemonster Luca’

Met Luca maakte Pixar-regisseur Enrico Casarosa een eerbetoon aan de onbezorgde jeugd die hij had aan de Italiaanse Rivièra. De film vertelt over twee jonge zeemonsters die willen weten hoe het leven van leeftijdsgenoten op de wal is.

Nadat de Mexicaanse cultuur inspireerde tot het lichtvoetige griezelsprookje Coco (2017) maakt animatiestudio Pixar nu met het vrolijke Luca een liefdevol eerbetoon aan Italiaanse folklore. Regisseur Enrico Casarosa, die eerder meewerkte aan hits als Ratatouille en Toy Story 4, wilde met zijn speelfilmdebuut de warme herinneringen aan zijn jonge jaren in en rond Genua delen, vertelt hij tijdens een gesprek met internationale journalisten via Zoom.

„De puberteit vormt je grotendeels als mens”, stelt hij. „Ik groeide op in een prachtige wereld vol zon, zee, ijsjes, Vespa’s en spaghetti. Die arena bood mij niet alleen als tekenaar, maar ook als verhalenverteller heel veel mogelijkheden.” Met het maken van Luca omarmt de regisseur heel bewust zijn Italiaanse afkomst. „Toen ik twintig jaar terug als immigrant naar de VS kwam, wilde ik vooral assimileren. Ik wilde niet opvallen en probeerde accentloos Engels te praten. Inmiddels ben ik erg trots op waar ik vandaan kom. Ik praat thuis met mijn dochter van dertien heel bewust Italiaans, omdat ik wil dat zij die taal ook goed leert beheersen.”

Extraverte onruststoker

Het plot van Luca mixt oude Italiaanse legendes over zeemonsters met traditionele coming of age-elementen en een snufje Kleine zeemeermin. Tieners Luca en Alberto willen graag een onvergetelijke zomer beleven vol avonturen en eerste ervaringen. Er is maar één probleem: ze zijn zeemonsters en leven onder het wateroppervlak, ver weg van de mensen die denken dat monsters gevaarlijk zijn. Toch nemen de jongens het risico en begeven zich onder de lokale dorpsbevolking.

„Ik was net zo’n schuchter jochie als Luca”, vertelt de 49-jarige Casarosa. „Ik voelde mij een outsider, viel overal buiten. Tot ik op school Alberto ontmoette. Hij was heel extravert en een onruststoker, trok zich van niemand iets aan en koos helemaal zijn eigen pad. Toen we een dier naar school moesten meenemen, bracht hij een python mee.” De twee tegenpolen werden beste vrienden. „Hij leerde mij verder kijken dan mijn beschermde wereld. Ik woon en werk in de VS: die stap had ik niet durven maken als Alberto mij niet die duw had gegeven. Luca is ook een eerbetoon aan de vrienden die je op het juiste moment dingen leren waar je leven van verandert.”

De regisseur heeft overigens nog steeds contact met deze vriend van toen. Alberto heeft inmiddels carrière gemaakt als luchtmachtpiloot. „Hij heeft de film nog niet gezien, maar ik heb wel verteld dat het verhaal deels op onze relatie is gebaseerd. Tijdens het schrijven hebben we wel veel gepraat over waarom we ons tot elkaar verbonden voelden. Hij vertelde mij ook dat de python die hij toen meebracht eigenlijk van zijn zusje was geweest en dat hij het dier doodeng vond.”

Luchino Visconti

Casarosa besloot heel bewust het verhaal niet in de jaren tachtig te situeren waarin hij zelf opgroeide, maar in het Italië van na de oorlog. „Ik ben als filmmaker enorm geïnspireerd door de oude Italiaanse filmklassiekers uit die periode”, legt Casarosa uit. „We hebben met het team veel van die titels teruggekeken, zoals I soliti ignoti en Divorzio all’italiana. Die sfeer wilde ik ook oproepen met Luca. De vissers in Luca hebben we zelfs rechtstreeks gemodelleerd naar de beelden uit La Terra Trema van Luchino Visconti.”

In het dorp in de film hangen ook posters van La Strada van Federico Fellini en Roman Holiday van William Wyler, titels die beide halverwege de jaren vijftig uitkwamen. „Tegelijkertijd zullen veel mensen die details niet zien of opmerken. Het verhaal speelt zich bijna af in een nostalgische sprookjeswereld, maar dan geïnspireerd op het Italië van die periode. Daardoor gaat het verhaal veel langer mee dan wanneer je de personages bijvoorbeeld smartphones had gegeven.”

Luca is vanaf 18 juni te zien op Disney+.