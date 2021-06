In je eigen tuin in de hottub

Het vuur in het gietijzeren kacheltje knispert en knappert. Vanaf het wateroppervlak stijgt in sierlijke kringels de waterdamp op, de koudere avondlucht in. In de mobiele, gehuurde hottub, tactisch geplaatst zodat hij vanaf de straat niet te zien is, hebben Dunja Brugman (31) uit Dongen en een stel vrienden een weekend lang zitten verrimpelen. „Door corona kon er zo lang niets. Dit is een fijne manier om samen iets te doen. En weer eens iets heel anders.”

Hoewel het voor veel bedrijven een pittig jaar is geweest, draaiden sommige bedrijven juist bijzonder goed. Dat geldt zeker voor verhuurbedrijven van hottubs. Veel mensen kozen, tijdens al die maanden binnen zitten zonder al te veel opties voor vertier, voor een privéspa in de achtertuin. De gehuurde hottub doet het ook nog eens goed op Instagram, dus de vraag bij bedrijven blijft stijgen. De prijzen voor de hottubs variëren van 110 euro per dag tot 350 euro voor drie weken. Mensen betalen het graag. „Zeker als je de kosten deelt met wat vrienden, is het niet duur”, zegt Brugman. Dat maakt het een populair uitje in eigen achtertuin.

Water en vuur

De keuze in bedrijven die de mobiele baden verhuren, is groot. Met slogans als ‘Join the club and rent a tub’, tips voor gelegenheden waarvoor je een hottub zou kunnen huren (bedrijfsfeest, marathons, trouwdag, winterbarbecue) en met speciale lockdownacties proberen ze zich van elkaar te onderscheiden.

„Je merkt echt dat het leeft”, zegt Joris Pijnenborg (34) uit Den Bosch, mede-eigenaar van Tubtoyou. Hun slogan: ‘Kies het ruime sop.’ Pijnenborg begon het bedrijf drie jaar geleden samen met zijn broertje Camiel en inmiddels zijn ze flink aan het uitbreiden. „Sinds de coronamaatregelen gaat het beter dan ooit.” Ze zien een duidelijke stijging in het aantal keren dat de term ‘hottub’ op internet wordt opgezocht. Het gaat vaak om feestjes met kleine gezelschappen in de achtertuin, of gewoon gezinnen die eens een weekendje ‘iets anders’ willen. Er zijn ook mensen die een hottub midden in een weiland willen, of in een bos. „Je hebt alleen water en vuur nodig, dus het kan overal.”

Sjors den Dubbelden (32) uit Breda liet een hottub vollopen op een scoutingterrein in de buurt van Bergen op Zoom. Al vijftien jaar gaat hij met een vriendengroep van de middelbare school een weekend weg, maar dit jaar waren er niet veel opties. „Een van die jongens zit bij de scouting, hij regelde dat we mochten kamperen op het terrein van de vereniging. Om het wat luxer te maken huurden we een hottub”, zegt hij. Je rijdt de aanhanger met daarop het bad naar de plek waar je hemt wilt hebben, klapt de pootjes uit en gooit de tuinslang erin. „Dan maak je een vuurtje om het water warm te krijgen. Wij hadden een scout bij ons, dus die had dat zo aan.”

Mensen vinden het fijn dat zo’n bad voor een weekend van hen alleen is, zegt Michel Ariëns van verhuurbedrijf de TubClub. „Waarom zou ik met mensen die ik niet ken in een sauna gaan zitten, terwijl ik met alleen mensen die ik aardig vind lekker in de achtertuin kan blijven?” Hij vindt het lastig inschatten of het aan de vraag ligt of dat hij zijn werk als digitale marketeer nu eenmaal goed uitvoert en zijn bedrijf daarom zo goed loopt. Ze zijn in elk geval hard aan het groeien. Zo hard, dat de uitbreidingen die hij en zijn compagnon voor ogen hadden stil kwam te liggen omdat er niet genoeg materiaal voorhanden was. „De vraag naar hottubs was zo groot dat er geen houtkachels meer beschikbaar waren. Toen heeft mijn compagnon het houtkachelfabriekje opgekocht waarmee we zaken deden.”

„Als water en hout geprijsd zouden zijn naar wat het kost in termen van milieubelasting, dan zouden veel mensen het te duur vinden”

Wim Hof-methode

Vanuit economisch perspectief is dat natuurlijk mooi, zegt milieu-econoom Aart de Zeeuw. Maar er is ook een andere kant. Er gaat veel water in zo’n bad en er wordt hout gestookt, waardoor veel warmte de lucht in verdwijnt. „Het is een activiteit waarbij de belasting van het milieu en het plezier niet met elkaar in balans zijn”, zegt hij. Dat ligt niet alleen aan de activiteit zelf, maar ook aan de manier waarop we natuurlijke producten prijzen, zegt De Zeeuw: „Als water en hout geprijsd zouden zijn naar wat het kost in termen van milieubelasting, dan zouden veel mensen het te duur vinden.”

Die prijsverandering moet van hogerhand komen, vindt hij. Een bedrijf mag nou eenmaal geld verdienen en de consument mag het naar believen uitgeven. „Als econoom vind ik dat mensen een plezierig leven mogen hebben”, zegt hij. „Alleen de prijs voor dat plezier is in dit geval uit verhouding.” Er heeft nog nooit iemand naar de negatieve gevolgen voor het klimaat gevraagd, zegt Michel Ariëns van de TubClub: „Ik denk ook niet dat de consument weet hoe slecht een houtkachel is voor het milieu.”

Ook zonder de kachel is de hottub overigens te huren. Sinds kort wordt hij namelijk ook als coldtub gebruikt, vertelt Joris Pijnenborg van Tubtoyou. Dat komt door de aantrekkingskracht van de Wim Hof-methode, waarbij door ademhaling, meditatie en ‘koudetraining’ het immuunsysteem geboost zou worden. Het heeft de hottub-verhuurders een extra inkomstenbron opgeleverd, die ook nog eens minder milieubelastend is. „Je gooit er koud water en ijs in, en dan heb je een ijsbad.”

Al neemt dat natuurlijk niet álle milieubezwaren weg. Nog steeds gaat er voor een weekendje gebruik tussen de 1.000 en 1.500 liter water in zo’n bad. Ter vergelijking: bij een douchebeurt van vijf minuten gebruik je ongeveer 30 liter water. Maar, zegt Michel Ariëns: „Ook daar krijgen we nooit vragen over. Nul. De enige vraag is: waar laat ik het water als ik klaar ben?” Gewoon, zegt hij, „in het putje”.