Hongerstaking in de Begijnhofkerk in Brussel

Honderden ongedocumenteerden zijn begin dit jaar met permissie van de priester de Brusselse Sint-Jan Baptist ten Begijnhofkerk ingetrokken. Ze vragen aandacht voor hun kwetsbare positie in de samenleving en willen het recht om te mogen werken. Sinds eind mei is een deel van de migranten ook in hongerstaking.