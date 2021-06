Hoekstra bespreekt in CDA-videovergadering gezondheidsproblemen Omtzigt

In een besloten vergadering met bijna vierhonderd CDA’ers heeft partijleider Wopke Hoekstra dinsdagavond gesproken over de afspraken die hij met Pieter Omtzigt maakte over de gezondheidsproblemen van het Kamerlid. Omtzigt zit met een burn-out thuis en is daarom in ieder geval tot september niet aan het werk. NRC keek in die vergadering mee, net als journalisten van het Nederlands Dagblad en persbureau ANP.

Hoekstra sprak in de digitale bijeenkomst over een gesprek dat hij voerde met Omtzigt. De CDA-leider had het over „een afspraak met Pieter”. Hij vertelde dat Omtzigt had gezegd: „Ik ga nu zestien weken rust nemen, ik moet ook medische hulp zoeken.” Hoekstra: „En daarvan heb ik steeds gezegd: ik hoop zeer dat je er in blakende gezondheid weer voor ons bent na de zomer. En toch is dat niet gelukt.” Hoekstra noemt dat „zeer teleurstellend”, gezien de moeite die zowel hij als interim-partijvoorzitter Marnix van Rij en bijzonder adviseur van het partijbestuur Ank Bijleveld hebben gestoken in het behouden van Omtzigt voor het CDA. De partijleider herhaalde meermaals dat het was gegaan om „vele tientallen uren, elke maand”. Omtzigt maakte zaterdag bekend dat hij zijn CDA-lidmaatschap heeft opgezegd en de „intentie” heeft terug te keren als zelfstandig Kamerlid na zijn ziekteverlof.

In de bijeenkomst, die ruim een uur duurde, vertelde Hoekstra ook over de impact van de uitgelekte notitie die Omtzigt had geschreven aan de evaluatiecommissie die onderzoek doet naar de totstandkoming van verkiezingsnederlaag van het CDA. „Ik zal niet verhullen dat ik een aantal dingen die in die notitie staan die zeer raken aan de integriteit van de partij, dat ik dat heel moeilijk vind.” Daarmee doelde Hoekstra op de suggestie van Omtzigt dat CDA-plannen zijn beïnvloed door sponsoren. Het CDA benadrukt steeds met klem dat daar geen sprake van is geweest. Hoekstra zei de afgelopen tijd „huilende fractiemedewerkers” te hebben gesproken, „zij zeggen: het zit niet zo en ik kan me niet verdedigen”.

Transparantie

De notitie van Omtzigt kwam op straat te liggen nadat De Limburger erover publiceerde. Veel van de aanwezige leden wilden weten wie het stuk had gelekt. „Een vreselijke vraag”, vond interim-partijvoorzitter Marnix van Rij. „Dat wij in het CDA anno 2021 om de haverklap die vraag moeten stellen.” Hij beloofde leden „precies” te zeggen wat hij ook wist. „Dat is ook transparantie.” Van Rij deed vervolgens uit de doeken hoe hij op donderdagmiddag, nadat media publiceerden over de notitie, een appbericht kreeg van Omtzigt. Van Rij heeft toen eerst de voorzitter van de evaluatiecommissie gebeld, dat is Liesbeth Spies. „Zij heeft op ons verzoek nog eens een keer een voor een alle leden van de commissie en twee medewerkers de ook over het stuk beschikten gevraagd of zij hebben gelekt.” Volgens Van Rij was dat niet het geval. „Ze hebben hun computers aangeboden en hun iPhones. Ik vind het vreselijk dat wij dat in het CDA anno 2021 moeten doen.”

Vervolgens hebben Van Rij en Bijleveld met Omtzigt gebeld. „Dat was een emotioneel moment voor hem, maar ook voor mij.” In dat gesprek zou Omtzigt hebben gezegd het stuk ook met anderen te hebben gedeeld, hoewel hij niet wilde prijsgeven met wie. Zaterdag, toen Omtzigt besloot zijn lidmaatschap op te zeggen, was er weer contact tussen hem en Van Rij. „Toen heeft hij gezegd: helaas Marnix, uit de kring waar ik het mee heb gedeeld heeft iemand het naar de pers gestuurd.” Van Rij: „These are the facts.”

‘Mediastorm’ over donaties

Van Rij sprak zich ook uit over de sponsor die ruim een miljoen euro doneerde aan het CDA. „De suggestie dat je met geld beleid kan kopen in het CDA, dat is volstrekt onjuist. We moeten ook echt onszelf dat niet laten aanpraten. Het is overigens met name een deel van de media die die kaart gespeeld heeft.” De interim-partijvoorzitter sprak zijn zorgen uit over de gevolgen van de mediastorm. „Ik denk dat er behoorlijk wat donateurs zich achter hun hoofd zullen krabben, om nog een volgende keer in de buidel te tasten. Daar hebben we nog wel wat werk te verrichten. Ik ben absoluut niet tegen transparantie, maar dit heeft ook gevolgen.”

De bijeenkomst was bedoeld voor leden uit Zuid-Holland en Zeeland, maar aanwezigen wisten dat er minstens één journalist aanwezig was. Daar was melding van gemaakt door Van Rij. Bijleveld richtte zich ook direct tot „meeluisterende journalisten” met het verzoek Pieter Omtzigt met rust te laten.