PVV’er Dion Graus wil onderzoek na aantijgingen seksueel misbruik

Tweede Kamerlid Dion Graus, die door PVV-medewerksters beschuldigd wordt van onder meer seksueel misbruik, wil dat „een onafhankelijke adviseur een oriënterend onderzoek” doet naar zijn handelen. De „diverse aantijgingen van seksuele intimidatie” doet hij af als „leugens, laster en smaad”. Wie het onderzoek gaat uitvoeren, meldt Graus niet.

Begin juni onthulde NRC dat opnieuw een jonge vrouw zich heeft gemeld die zegt door Graus te zijn misbruikt. De fractiemedewerkster riep in februari de hulp in van toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA). Ze meldde door Graus te zijn misbruikt en gestalkt. Ze deed geen aangifte bij de politie.

Eerder dit jaar berichtte NRC al dat nieuw bewijs is opgedoken over een andere melding van seksueel wangedrag door het Limburgse Kamerlid. Die melding kwam van Graus’ ex-vrouw, tevens fractiemedewerkster van de PVV. Zij beschuldigt hem onder meer van „gedwongen seks met derden”: Graus zou haar hebben aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers.

Beeld- en geluidsopnamen en documenten die dat eerdere misbruik zouden bewijzen, worden op dit moment onderzocht door de Rijksrecherche.

Graus heeft advocaat ingeschakeld

Uit de documenten die sindsdien bij de Rijksrecherche liggen, blijkt eveneens dat het Kamerlid sjoemelt met de aftrek van hypotheekrente bij zijn jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting. Ook bevat het materiaal bewijs dat hij fraudeert met zijn woontoelage van de Tweede Kamer. Over die laatste kwestie berichtten EenVandaag en de Volkskrant al eens in 2019. Dat had toen geen juridische gevolgen, omdat er onvoldoende bewijs was dat hij daadwerkelijk de regels van de Tweede Kamer overtrad.

Graus, PVV-Kamerlid sinds 2006, doet de de nieuwste aantijgingen in zijn persbericht af als „trial by media” en spreekt van beschuldigingen op basis van „valse verklaringen” en „zonder gefundeerd onderzoek”. Hij heeft daarnaast advocaat Machteld Roethof ingeschakeld. Roethof was woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Dinsdag riepen zeventien vrouwenorganisaties de nieuwe Tweede Kamervoorzitter, Vera Bergkamp (D66), op om de veiligheid van vrouwen in het parlement te verbeteren, naar aanleiding van de onthullingen over Graus.

