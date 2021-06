Festival In-Edit: van vergeten muzikale genieën tot de klank van Ibiza

Muziekdocumentairefestival In-Edit brengt een flink aantal Nederlandse premières van buitenlandse films. Gedurende ruim een maand en verspreid over acht steden zijn er vanaf woensdag 16 juni zestien documentaires en vier korte producties te zien. Van Ozzy Osbourne tot Ibiza en van de relatie tussen hiphop en internet tot oer-vrouwenrockband The Go-Go’s.

Geholpen door de coronaversoepelingen krijgt de randprogrammering van het festival op het laatste moment ook vorm, waardoor er vraaggesprekken met de makers mogelijk zijn en ook livemuziek van bijvoorbeeld de in Nederland woonachtige folkzanger en songwriter Eric Andersen. Hij schreef nummers voor onder anderen Johnny Cash, Bob Dylan en The Grateful Dead. Over zijn complexe leven draait de film The Songpoet.

Lees meer over Sisters with Transistors: Ode aan de vergeten vrouwelijke pioniers

Net als The Songpoet en ook Sisters with Transistors – over vrouwelijke pioniers in elektronische muziek – raakt ook Weggewist aan een klassiek thema in muziekdocumentaires, dat van vergeten genieën. Zelden zien we daarvan voorbeelden uit de Nederlandse klassieke muziek. Weggewist is een fraai portret van componist, pianist en psychotherapeut Hans Henkemans voor wie muziek een manier was om zijn sombere gevoelens te bestrijden. Tot het hem midden jaren zeventig afgenomen wordt als een nieuwe generatie zich aandient.

New Orleans - Havanna

Die innerlijke noodzaak tot muziek maken stroomt ook van het doek bij A Tuba to Cuba. Daarin grijpt de beroemde Preservation Hall Jazz Band uit New Orleans de prille opening van Cuba aan om eeuwenoude banden te herstellen. Tot halverwege de twintigste eeuw was er een muzikale uitwisseling tussen Havana en New Orleans, tot het Amerikaanse embargo dat onmogelijk maakte.

De liefde voor het instrument zit al in de opzet van de film. Terwijl bandleider Ben Jaffe, zoon van de oprichter van de band, vertelt over de reis en de overdracht van muziektradities op nieuwe generaties, versiert hij geconcentreerd de beker van de tuba uit de titel – eigenlijk een sousafoon – met de bandnaam.

Als de oudestijljazzveteranen op bezoek gaan bij hun compadres in Cuba, lijkt de documentaire aanvankelijk vooral clichés te debiteren. Hoe muziek bruggen bouwt , hoe de jazzparade naadloos op de rumovergoten congaparty’s past. Als het daarbij zou blijven was het een fijne feelgood muziekervaring geweest, want de drive van de muzikanten is voelbaar en de blijdschap oprecht. Maar gaandeweg komen we via oude foto’s en parallelle tradities steeds dieper in de culturele oorsprong van de muziek. Op dat moment boort de film ook emotionelere lagen aan die de muzikale clichés overstijgen.

De Cubaanse percussionist Luis Soto en jazzdrummer Walter Harris blijken een spirituele achtergrond te delen. Een drumkit in de gevangenis heeft Harris’ leven gered en ritmes vormen voor hem een link naar zijn voorouders, net als bij Soto. In een ontroerende scène zitten de twee tegenover elkaar, voor een santería-altaar, terwijl ze zich buigen over een steen uit Afrika. Ze spreken elkaars taal niet, maar blijven elkaar met betraande gezichten aankijken, terwijl Harris steeds harder op zijn hart slaat om zijn gevoel te uiten.

Party-eiland Ibiza

Als het om filmstijl gaat vermijdt Ibiza, The Silent Movie zorgvuldig elk cliché. In het eerste half uur vermijdt het zelfs elke conventie. In een potpourri van tekst in alle mogelijke maten en lettertypes lijkt het een Wikipedia-pagina te willen zijn over de geschiedenis van het party-eiland. Van de Feniciërs, Romeinen en Arabieren tot de club-jetset van nu.

Waarom er is gekozen voor een stomme film wordt nergens duidelijk. In plaats daarvan heel veel geschreven tekst en nagespeelde scènes uit verschillende tijdperken. Een enkele keer is dat grappig, zoals de Romeinse slavendrijver die een vliegtuig vol toeristen over de blikkerende zoutvlaktes ziet scheren.

Ook de godin van de dans die in vroegere tijden zou zijn aanbeden wordt doorsneden met beelden van hedonistische dancefeesten. Die experimentele vorm kan werken, maar korte tijd later blijkt het hele verhaal historisch onwaar. De kijker lijkt vooral willekeurige beelden te worden voorgeschoteld. Zelfs Fatboy Slims bemoeienis met de matige soundtrack kan het maar niet tot een geheel maken.

Pas als het verhaal toekomt aan de moderne geschiedenis, vanaf de jaren dertig wanneer het eiland een toevluchtsoord wordt voor zowel fascisten als dadaïsten, komt er logica in de film en blijkt die opeens een politiek punt te willen maken. Waar de hippies en spirituele dancefanaten het leven van de agrarische Ibizanen respecteerden, is het eiland inmiddels opgekocht door één investeerder die een deel van de bevolking heel rijk maakte. Toen rond de eeuwwisseling het ziekenhuis op Ibiza de partydrugs-incidenten niet meer aankon, werd schoon schip gemaakt.

Nu, zo wil de film tonen, is het eiland niet meer voor wie vluchten wil, maar voor wie vluchten kan: met privé-jet of jacht. In-Edit heeft genoeg andere documentaires te bieden waar je wel wijzer van wordt.

Lees meer over de film Weggewist: Hoe een populaire componist verdween

Festival In-Edit NL Het internationale muziekdocumentaire festival In-Edit NL draait om de liefde voor film én muziek. Deze derde Nederlandse editie opent 16 juni in Amsterdam (Het Ketelhuis, Melkweg Cinema en FC Hyena) met Crock of Gold – A Few Rounds with Shane MacGowen, frontman van The Pogues. Daarna gaat het filmfestval met bijna alleen Nederlandse premières naar zeven andere steden: Rotterdam (19 juni), Eindhoven (26 juni), Nijmegen (3 juli), Den Bosch (4 juli), Den Haag (10 juli), Groningen (14 juli), Utrecht (17 juli). Inl: in-edit.org