Tweede speelronde van het EK gaat van start

Aandelenkoers Coca-Cola zakt na verwijdering flesjes Ronaldo

De aandelenkoers van Coca-Cola is gedaald door een actie van de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo. Op een persconferentie dinsdag verwijderde Ronaldo twee colaflesjes van de tafel waarachter hij zat. De Portugees zette de frisdrank neer op een voor de camera’s niet zichtbare plek en hield vervolgens een flesje water in de lucht. ‘Drink water’, was kennelijk zijn boodschap.

Een dag na die actie in Boedapest zakte de aandelenkoers van Coca-Cola met 1,6 procent, waardoor het bedrijf 4 miljard euro minder waard werd (238 miljard euro). In Portugese media werd Ronaldo woensdag getypeerd als ‘Coca-Cola-killer’. Het frisdrankmerk - een van de grote sponsoren van het EK - reageerde op de actie door te stellen dat „iedereen recht heeft op zijn drankvoorkeuren”.

De 36-jarige Ronaldo staat bekend om zijn enorme trainings- en arbeidsethos. Hij is op relatief hoge leeftijd zeer gedisciplineerd in het topfit houden van zijn lichaamsconditie. Bovendien vestigde de Portugees in de wedstrijd tegen Hongarije een record: hij kroonde zich tot topscorer aller tijden van de EK-eindrondes met twee goals in de 3-0 zege. Met elf doelpunten op de laatste vijf EK’s staat Ronaldo boven de Fransman Michel Platini, die op het EK van 1984 negen keer scoorde.