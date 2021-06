EK in beeld: dagboek van de eerste speelronde

Geloof het of niet, maar records interesseerden hem niet, zei Cristiano Ronaldo in aanloop naar het EK. Veel liever werd hij voor de tweede keer op rij Europees kampioen met Portugal. Maar de superster was op dinsdag 15 juni in Boedapest in het duel met Hongarije wel erg blij met het tiende EK-doelpunt in zijn carrière, één meer dan de Fransman Michel Platini. Met zijn elfde goal bracht Ronaldo even later de eindstand op 3-0.

Foto Attila Kisbenedek / POOL / REUTERS