Eerste Israëlische luchtaanval op Gazastrook sinds wapenstilstand

Israël heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een luchtaanval op de Gazastrook uitgevoerd, meldt persbureau Reuters. Het was de eerste aanval op Gaza sinds de wapenstilstand die vorige maand werd gesloten na een reeks aanvallen over en weer. Getuigen zeggen tegen internationale persbureau’s explosies te hebben gehoord, maar over schade en eventuele slachtoffers is nog niks bekend.

Volgens het Israëlische leger was de luchtaanval gericht op door Hamas bewapende compounds en een vergelding voor ‘brandballonnen’ die dinsdag werden opgelaten vanuit de Gazastrook. Door de brandballonnen brak brand uit in Israëlische gemeenschappen aan de kust in de buurt van Gaza. In een verklaring stelt het leger dat het „klaar is voor alle scenario’s, ook voor nieuwe gevechten vanwege de voortdurende terroristische acties vanuit Gaza.”

De brandballonnen werden opgelaten voorafgaand aan de omstreden ‘vlaggenmars’ van nationalistische Israeliers in Jeruzalem. Palestijnse organisaties zagen die mars als een provocatie en hadden opgeroepen tot een „dag van woede”. Bij een confrontatie tussen de politie en Palestijnse demonstranten bij die mars vielen volgens Palestijnse hulpverleners 27 gewonden.

Opnieuw opgelopen spanningen

De spanningen tussen Israël en de Palestijnen waren de afgelopen dagen al hoog opgelopen, nadat het sinds de op 20 mei bereikte wapenstilstand relatief rustig was. Bij de elf dagen durende aanvallen van Israël op de Gazastrook in mei vielen volgens de VN 242 doden. De duizenden raketten die Hamas toen vanuit Gaza afvuurde doodden 12 Israëliers.

Zondag trad er een nieuwe regering aan in Israël onder leiding van premier Naftali Bennett, bestaande uit een wonderlijke combinatie van linkse en rechtse partijen en ook Arabische Israëliers. Het oplaaiende conflict met Hamas zet die caolatie gelijk onder druk.