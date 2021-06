Docu ‘Weggewist’: hoe een populaire componist verdween

Adembenemend is het, nu te horen hoe Hans Henkemans (1913-1995) in zijn bloeitijd de pianoconcerten van Mozart speelde: helder, fris, lenig. Zijn Debussy – sensitief, spontaan, vrij – klinkt al net zo bijzonder. Je snapt meteen waarom bij in zijn tijd gold als een grootheid. 63 concerten als solist meldt het archief van het Concertgebouworkest, en nog eens 92 concerten met zijn composities, onder chefs Eduard van Beinum en Bernard Haitink en internationale gastdirigenten als Kubelík, Klemperer, Giulini en Szell. „Hans Henkemans kan”, zei Haitink, „menselijke emoties in muziek omzetten zonder dat het vreselijk intellectueel wordt.”

Weggewist heet – helaas veelzeggend – de innemende film die documentairemaker Harro Henkemans wijdde aan zijn „mysterieuze” oudoom. Want ‘weggewist’ werd Hans Henkemans halverwege de jaren zeventig inderdaad, na zijn rijke carrière als pianist en componist. Hij zag muziek als een „door mensen tot bloei gekomen klanktaal van harmonie, melodie en contrapunt”. De nieuwe generatie componisten – van Peter Schat en Louis Andriessen, bijvoorbeeld – schreven in zijn perceptie geen muziek meer, maar ‘soniek’ (NRC, 1962). Het duurde nog even, maar na 1977 klonk er bij het Concertgebouworkest nooit meer een noot Henkemans. Directeur Hein van Rooyen wilde hem zelfs de hand niet meer schudden. „Ú wil ik hier nooit meer zien.”

Je voelt mee met de moeilijke, gevoelige, hoog-intelligente en vormelijke man die Weggewist portretteert. Een man die als kind van zijn ouders een ‘echt’ vak moest leren – de keuze viel op psychiatrie – en die dingen verzuchtte als „hoe kan het toch dat muziek mij zo raakt? Wat is het wezen van muziek? Dat is de belangrijkste vraag, die mij mijn leven heeft beziggehouden.”

Weggewist zet Henkemans opnieuw op de kaart met behulp van de musici, journalisten en familieleden die aan het woord komen. Zoals muziekjournalist Melchior Huurdeman, die bevriend raakte met Henkemans en veel gesprekken opnam. Daardoor horen we Henkemans ook zelf aan het woord.

In de documentaire is een hoofdrol weggelegd voor dirigent Ed Spanjaard, wiens vader met Henkemans geneeskunde en psychiatrie studeerde. Spanjaard beheert nu ook het Henkemans-archief, waaruit de pianobroers Arthur en Lucas Jussen in de film Heksendans (1928) voor piano vierhandig spelen. Een speels stuk, je hoort de fantasie van een jong iemand, maar ook de kracht van het natuurtalent dat Henkemans ontegenzeggelijk was. Zoals zijn Haagse nichtjes Willemien en Ebeltje (thans dames op leeftijd) memoreren: door het talent van „wonderjongetje H.H.” (Heilige Hans) durfde niemand in de „hele Henkemansenclub” de piano nog aan te raken.

Liza Ferschtman, beeld uit Weggewist Foto In-Edit

Als pianist beschikte Henkemans naar eigen zeggen over „een enorm assidu en een maximum aan concentratie en volharding”. Alleen zo’n uitspraak al katapulteert je een halve eeuw terug in de tijd. Toen zijn toestand fysiek achteruit ging, stopte hij op 55-jarige leeftijd met pianospelen. Wat restte was de psychiatrie, thuis pianospelen, componeren. Dat zijn muziek niet meer werd uitgevoerd, kwam hij niet meer te boven. Tragisch freudiaans weetje: Henkemans promoveerde op 67-jarige leeftijd op het thema ‘sublimatie-stoornissen bij kunstenaars’.

Voor Henkemans’ muziek is een stichting opgericht. Na het zien van Weggewist hoop je dat uitstekende stukken als het Vioolconcert en Altvioolconcert weer eens door een van de Nederlandse orkesten van de plank worden gehaald. Waar gecanceld wordt, moet ook in ere hersteld kunnen worden.

Weggewist. Regie en montage Harro Henkemans. Productie Joost Schrickx. In-Edit festival: 20 juni in het Ketelhuis, Amsterdam en 10 juli in Het Paard, Den Haag. Uitzenddata NPO nog niet bekend.