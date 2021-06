De stad Amsterdam en de Oranjes hebben nooit veel liefde voor elkaar gehad

Een cadeau was het – en wat voor één. Voor het rijtuig dat de zojuist gekroonde koningin Wilhelmina op 7 september 1898 in ontvangst nam in Amsterdam, waren kosten noch moeite gespaard. De vering was van de allerbeste kwaliteit, er zaten elektrische lantaarns op, en onder de bank was zelfs een kacheltje geïnstalleerd. Van binnen had de koets fraai borduurwerk (vijftien miljoen steekjes), de panelen aan de buitenkant waren uitbundig beschilderd. En hij was helemaal van goud.

Zeker zo mooi als de Gouden Koets zelf was de huldeblijk die erachter schuilging. Het initiatief om de eerste vrouw op de Nederlandse troon bij haar inhuldiging een galakoets te schenken, kwam uit de Jordaan – destijds een straatarme Amsterdamse volksbuurt. Duizenden gewone mensen hadden hun zuurverdiende dubbeltjes en kwartjes opzijgelegd voor het cadeau – geld dat ze eigenlijk nodig hadden om hun kinderen te voeden. Allemaal uit liefde voor het Huis van Oranje.

Honderddrieëntwintig jaar later is de Gouden Koets terug in de hoofdstad. Vanaf vrijdag is het rijtuig te zien in het Amsterdam Museum, vanwege een uitgebreide tentoonstelling over zijn geschiedenis. De koets zelf, de afgelopen jaren volledig gerestaureerd, wordt geëxposeerd in een speciale glazen behuizing op een van de binnenplaatsen van het museum. Met een grote kraan werd hij vorige week midden in de nacht naar zijn tijdelijke verblijfplaats getakeld.

De schenking van de Gouden Koets was een uitzonderlijk moment. De relatie tussen Amsterdam en de Oranjes is al eeuwenlang moeizaam, zo niet vijandig. Een natuurlijke klik is er nooit geweest tussen het vorstenhuis en de hoofdstad – spanning, gedoe en ingesleten wantrouwen des te meer. Kort samengevat: de Oranjes vinden Amsterdam een lastige stad die zich cultureel en moreel verheven voelt boven de rest van het land, de Amsterdammers moeten niets hebben van die stijve, ouderwetse lui uit Den Haag die hun stad alleen maar aandoen voor een feestje – waarna zíj de rotzooi mogen opruimen.

Mislukte aanval op Amsterdam

De spanning tussen Amsterdam en de royals gaat terug tot de Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw, toen Nederland nog een republiek was en de Oranjes de rol vervulden van stadhouder – een soort legeraanvoerder en topambtenaar ineen. Amsterdam speelde als rijkste en machtigste stad graag de baas in de Republiek en weigerde geregeld voor de militaire avonturen van de Oranjes te betalen. In 1650 had stadhouder Willem II er genoeg van: met een aantal compagnieën trok hij op naar Amsterdam om de eigenwijze regenten in de grachtengordel een lesje te leren.

De aanval mislukte: de troepen van Willem II verdwaalden ’s nachts op de hei bij Hilversum, zodat de Amsterdammers genoeg tijd hadden om zich succesvol te verschansen. Toen de stadhouder hoorde van de verdwaalpartij, zou hij zich volgens een stadsgeschiedschrijver „stampvoetende van spijt en den hoed tegen de grond werpende” hebben opgesloten in een kamer. Maar verdere confrontaties bleven uit, omdat Willem II een paar maanden later onverwachts overleed aan de kinderpokken.

Aan het einde van de achttiende eeuw leidde een twist tussen Amsterdam en de Oranjes zelfs tot echt wapengekletter. In de hoofdstad konden de Patriotten, die af wilden van de stadhouder, rekenen op een grote schare volgelingen. In 1786 pleegden ze een machtsgreep, waarna de stadhouder de hulp van Pruisische troepen nodig had om de stad te heroveren en de patriottische leiders te verdrijven.

Socialisten

In de tweede helft van de negentiende eeuw, Nederland was inmiddels een koninkrijk, waren het de socialisten uit Amsterdam die op luide toon uiting gaven aan antimonarchale gevoelens. Hun leider Ferdinand Domela Nieuwenhuis zat een jaar in de gevangenis wegens majesteitsschennis, nadat hij Willem III in zijn weekblad Recht voor allen de bijnaam ‘Koning Gorilla’ had gegeven. Domela Nieuwenhuis kreeg later een standbeeld in Amsterdam, Willem III nooit.

De kinderen van de Oranjes studeren nooit in Amsterdam – ze gaan naar Leiden of naar Groningen

Na de troonsbestijging van Wilhelmina luwde het Amsterdamse anti-Oranje-sentiment enigszins, maar in de jaren zestig van de twintigste eeuw wekten Provo’s, linkse studenten en ander subversief volk de traditie van ‘vrijstaat Amsterdam’ weer tot leven. In 1966 trad prinses Beatrix, Wilhelmina’s kleindochter, in Amsterdam in het huwelijk met de Duitser Claus von Amsberg – inclusief een ritje met de Gouden Koets. In de Raadhuisstraat gooiden provo’s een zelfgemaakte rookbom voor de koets, waarna er complete chaos ontstond – iedereen kent de historische beelden.

Minder bekend is dat marihuana-goeroe Kees Hoekert vlak voor de rookbom ook nog een levende kip, beklad met een hakenkruis, naar de koets gooide. In 1980 volgde een nog veel gewelddadiger treffen, toen krakers onder het motto ‘geen woning, geen kroning’ de inhuldiging van Beatrix als koningin verstierden met een orgie van geweld. De Gouden Koets was deze keer uit voorzorg in Den Haag gebleven – terecht, zo bleek. Het lawaai en gefluit van de krakers was tot in de Nieuwe Kerk te horen,

Uitbundige Oranjefeesten

Het is niet alleen maar hommeles geweest tussen Amsterdam en het vorstenhuis. Sommige arbeidersbuurten (Jordaan, Oostelijke Eilanden) waren in de negentiende eeuw beroemd om hun uitbundige Oranjefeesten. Jordanezen hadden ook een leidende rol in de ‘Oranjefurie’ van 1887, toen bolwerken van de socialisten werden bestormd en geplunderd.

Tussen koningin Wilhelmina en Amsterdam ontstond een sterke band – niet door de Gouden Koets, maar door de Tweede Wereldoorlog. In 1946 schonk zij de stad als beloning voor de Februaristaking de wapenspreuk ‘heldhaftig, vastberaden, barmhartig’. Ze bracht ook een bezoek aan het pand van verzetsuitgeverij De Bezige Bij, waar zij de aanwezigen voor zich innam door een comfortabele zetel te weigeren en plaats te nemen op een wrakkig stoeltje.

Ook Beatrix en Amsterdam verzoenden zich uiteindelijk op symbolische wijze, toen ze in 1988 op Koninginnedag een verrassingsbezoek bracht aan de stad. In de Jordaan gaf een onbekende man haar spontaan twee zoenen op de wang.

Openlijke aanvaringen zijn sinds ‘geen woning geen kroning’ uitgebleven. Het huwelijk (2002) en de inauguratie (2013) van Willem-Alexander en Máxima in de hoofdstad verliepen harmonieus, al werd er bij Het Huwelijk wel – in een ludieke echo van De Rookbom – een verfbommetje tegen de Gouden Koets gesmeten.

Die rust is mede te danken aan de behoedzame opstelling van de Oranjes en de Amsterdamse bestuurselite, zegt historicus Piet de Rooy: ze snappen dat ze tot elkaar veroordeeld zijn. „Bij elkaar deugen ze niet, zonder elkaar kunnen ze niet”, zo omschrijft hij de verstandhouding door de eeuwen heen. „De Oranjes konden de machtige handelsstad niet tegen zich in het harnas jagen. En de pogingen van Amsterdam om zich van de Oranjes niets aan te trekken, liepen ook tegen hun grenzen aan.”

De huidige burgemeester Femke Halsema sluit netjes aan bij die traditie. Als Tweede Kamerlid was ze lid van het Republikeins Genootschap en sprak ze zich uit tegen het erfelijk koningschap. Als burgemeester ontvangt ze de leden van het Koninklijk Huis met alle egards en zal ze er alles aan doen dat hun bezoeken zonder gedoe verlopen.

Gebrek aan liefde

Toch sluimert er achter die beleefde façade nog altijd een wederzijds gebrek aan liefde. De Oranjekinderen studeren nooit in Amsterdam – ze gaan naar Leiden of naar Groningen. Wel zijn er twee prinsen na hun studie neergestreken in Amsterdam. Eén van die twee, Bernhard jr., heeft zich in de stad bijzonder impopulair gemaakt als opkoper van vastgoed – wat hem de bijnaam ‘pandjesprins’ opleverde.

Omgekeerd zijn er amper koninklijke standbeelden te vinden in Amsterdam: slechts vier van de bijna duizend die de stad rijk is. De straten en pleinen die zijn vernoemd naar Oranjes, zijn bescheiden of liggen aan de randen van de stad: de Wilhelminastraat in West, het Beatrixpark langs de ring A10 zuid, het Julianaplein in Watergraafsmeer. Ter vergelijking: de liberale staatsman Thorbecke, die de macht van de koning drastisch inperkte, kreeg na zijn dood gezwind een plein naar zich vernoemd – middenin de oude binnenstad.

De inwoners en bestuurders van Amsterdam dichten zichzelf nu eenmaal graag een status aparte toe: ze vinden hun stad vrijer, progressiever en toleranter dan de rest van het land. „We blijven halve republikeinen”, zei schrijver en Amsterdam-chroniqueur Geert Mak ooit tegen Máxima in een toespraak. En oud-burgemeester Job Cohen heette koningin Beatrix op haar 25-jarig ambtsjubileum schertsend welkom in „úw Republiek Amsterdam binnen het Koninkrijk der Nederlanden”.

Cohen stond bij het uitspreken van die woorden voor het Paleis op de Dam: een symbolische plek. Ooit was dit het stadhuis van Amsterdam, hét zinnebeeld van de machtige handelsstad die geen koning nodig had. Als ‘ontvangstpaleis’ wordt het door de Oranjes nauwelijks gebruikt, behalve voor een staatsbanket of een verjaardagsfeestje.

Geen toeval dus dat eens in de zoveel tijd de roep klinkt het paleis terug te geven aan de stad. Anderhalf jaar geleden nog dienden drie partijen in de Amsterdamse gemeenteraad – waaronder nota bene het oranjegezinde CDA – een voorstel in om het paleis weer een stadhuis-achtige functie te geven. Waarom kunnen al die afgesloten zalen, zo schreven de raadsleden, niet gebuikt worden voor naturalisatieceremonies, ontvangsten van de burgemeester of huwelijksvoltrekkingen?

Uitgestoken hand

Je zou de tijdelijke terugkeer van de Gouden Koets kunnen zien als een uitgestoken hand van Amsterdam aan de koninklijke familie. Met de tentoonstelling van het rijtuig wordt benadrukt wat Amsterdam en de Oranjes bindt, niet wat hen scheidt. Koning Willem-Alexander, ooit in de Amsterdamse raad getypeerd als „een lefgozertje dat in zijn hele leven nog nooit een zak heeft gepresteerd”, kwam deze donderdag zelf naar de hoofdstad om de expositie te openen.

Toch onthult, ironisch genoeg, zelfs de Gouden Koets het gebrek aan affiniteit van Amsterdam met de Oranjes. „De schilderingen op de panelen dragen eigenlijk geen eerbied uit voor het koninklijk huis”, zegt Koen Kleijn, hoofdredacteur van historisch maandblad Ons Amsterdam. „Ze verwijzen naar het glorieuze verleden van de Republiek, naar de koloniën en naar de toekomst, maar nergens naar de Oranjes.”

En het verhaal van de koets als huldeblijk van de gewone Amsterdammer dan? Dat lijkt, hoe romantisch ook, toch vooral een mythe te zijn geweest. Want hoewel het idee afkomstig was uit de Jordaan, zegt Kleijn, viel de collecte in de oranjegezinde volksbuurten tegen. Uiteindelijk was het de Amsterdamse elite die de koets regelde en grotendeels betaalde. „De Gouden Koets werd vooral bekostigd met de rijksdaalders en tientjes van de welgestelden, niet met de dubbeltjes en kwartjes van de gewone man.”

