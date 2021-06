De Oostenrijkse Omtzigt

Menig team heeft een Pieter Omtzigt: een bij vlagen briljant voetballer met matige sociale vaardigheden. Een miskend genie, permanent strijdend tegen onrecht – vooral in het universum waar hij het stralend middelpunt van is. Een gekrenkt ego dat tegen- en medespelers op de kast jaagt. Ruziet met elke coach. En dus vaak op de bank of zelfs buiten de selectie wordt gehouden. Denk aan Roy Keane, Nicolas Anelka, Mario Balotelli.

In die traditie zag ik de tirade van Marko Arnautovic na zijn 3-1 tegen Noord-Macedonië. De gewezen ster van Oostenrijk begon op de bank en haalde kort voor tijd zijn gelijk met een volledig zelf gecreëerde goal. Getergd bleef hij schreeuwen en gesticuleren totdat aanvoerder David Alaba hem in een kaakklem nam. Om de sterallures van de spits te smoren, zo leek het.

Buiten beeld bleef dat Arnautovic tekeer ging tegen Macedoniër Ezgjan Alioski. „Ik neuk je Albanese moeder”, zagen liplezers. Uitzoomend bleek dit geen egotrip – laat staan een intern partijconflict – maar onversneden racisme.

Arnautovic heeft een Servische vader. Alioski hoort bij de Albanese minderheid in Noord-Macedonië. Dertig jaar geleden zouden ze samen voor Joegoslavië spelen.

Ook voetbalbonden zijn iets veranderd. Als Twente-speler kwam Arnautovic in 2009 weg met het uitschelden van een zwarte tegenstander. In 2021 is hij geschorst tegen Nederland. Gezien zijn talent een mazzeltje voor de lijsttrekker.

Emilie van Outeren