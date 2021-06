De game-oogst van 2021 is karig

De game-industrie vierde afgelopen jaar even feest: toen iedereen in lockdown ging, schoten de verkoopcijfers van spellen en spelcomputers omhoog. Marktonderzoeker Newzoo moest de voorspelde omzet voor de sector flink naar boven bijstellen; de mondiale gamesmarkt bleek goed voor 144 miljard euro, in plaats van de verwachte 131 miljard.

Wie goed keek, zag echter de scheuren. De coronapandemie liet ook gamemakers niet onberoerd. Logistieke problemen, het verhuizen van kostbare hardware en de deuk die het creatieve proces in lockdown kreeg speelden gamemakers parten. Wie deze week naar de doorgaans toonaangevende gamebeurs Electronic Entertainment Expo (E3) keek, kan niks anders concluderen dan dat de game-oogst van 2021 karig is.

Ook voor E3 zelf is het een kleine ramp. Lang stond het evenement bekend als dé plek waar de grote nieuwe game-aankondigingen en promoties voor het nieuwe jaar gedaan werden. Maar de relevantie van het evenement zwakt af: makers organiseerden de afgelopen jaren steeds vaker hun eigen persconferenties, ver van het marketinggeweld van E3. Toen het evenement afgelopen jaar verstek liet gaan, werd snel duidelijk hoe weinig deze bedrijven de beurs nog nodig hebben.

Lees ook dit artikel over internetkunstenaar Floris Kaayk, die zijn game mocht presenteren op E3: ‘Als gamemaker stel je je dienstbaarder op dan als kunstenaar’

Lang wachten voor Xbox Series X-eigenaren

E3 keert dit jaar terug met een schamele verzameling persconferenties en weinig nieuws. Sony, de gigant achter PlayStation, en gamemaker Electronic Arts (FIFA) kwamen niet eens opdagen. Het enige grote gamebedrijf dat een impact op zijn fans wist achter te laten was Nintendo: de Japanse gamemaker toonde zijn nieuwe Legend of Zelda-game. Bovendien kondigde Nintendo heruitgaves en opvolgers aan van sommige van zijn populairste nostalgische titels - fans buitelden op sociale media over de nieuwe Metroid en WarioWare, en de opgepoetste versies van Advance Wars (2001) en Mario Party.

De meeste ogen waren gericht op Microsoft, dat de afgelopen jaren agressief gamestudio’s aankocht en daar nu de vruchten van wil plukken. Geen trailer ging voorbij zonder de opmerking dat het spel vanaf dag één op Microsofts Netflix-voor-games-dienst Gamepass te spelen was. Bethesda Softworks bewees waarom Microsoft afgelopen jaar ettelijke miljarden voor het bedrijf uittrok met een exclusieve nieuwe scifigame, Starfield. Maar wat vooral bleef plakken was de beoogde publicatiedatum: 2022. Vocht je dit jaar hard om een nieuwe Xbox Series X-spelcomputer, dan kan je nog lang wachten op grote titels.

Her en der schitterden interessante nieuwe games. Square Enix, dat Marvel-games mag maken, doet na zijn geflopte Avengers-game een merkbaar meer geïnspireerde poging met Guardians of the Galaxy. Elden Ring, de langverwachte game van het door moeilijkheidsfetisjisten geroemde From Software kwam eindelijk in de schijnwerpers. Arkane Studios, bekend van zijn excentrieke immersieve simulatiegames, kondigde een nieuw vampierenspel aan. Het waren kleine succesmomenten voor hongerige gamers. Maar juist die successen lieten de leegte van deze E3 zien.

Nichegamemakers

Wilde je verrast worden, dan moest je uitwijken naar de persconferenties van de kleinere onafhankelijke uitgevers. Daar kwamen de gekkere producties van nichegamemakers aan bod. Raketten bouwen, plaats delicten schoonmaken of zeilen op een vlot gemaakt van afval: als gamer verveelde je je hier tenminste niet.

Maar kleintjes kunnen een evenement als E3 niet redden. Tussen de presentaties door probeerde een panel de stemming er nog in te houden. Zelfs zij vielen om: na de presentatie van een grote nieuwe game op basis van de film Avatar (2009) zuchtte een panellist: „Ik ga niet eens doen alsof ik hier enthousiast van word. Ik word niet betaald om hier te zijn.”