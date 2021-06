Mensen uit 1997 kunnen hun afspraak maken voor een coronavaccinatie

Zegt het voort! Iedereen geboren in 1997 kan zich vanaf nu laten vaccineren. Ga naar https://t.co/MjnBpgjE2T en #PlanDePrik . Of bel vanaf 18 juni het afsprakennummer uit de @rivm uitnodigingsbrief. Vakantieplannen? Houd rekening met een tijd van 5 weken tussen je afspraken. https://t.co/Qgmxbe7icF

Na een wat moeizame start is het vaccinatieproces de afgelopen maanden op snelheid gekomen. Maandag hadden ruim 12,4 miljoen mensen een coronaprik gekregen, tweette demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). Vorige week zijn in zeven dagen ruim 1,6 miljoen vaccinaties toegediend.

Versoepelde reisadviezen voor onder meer Cyprus, Kroatië en Griekse eilanden

Donderdag wordt het Nederlandse reisadvies voor enkele Europese landen of gebieden aangepast, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. Zo veranderen de kleurcodes van Cyprus, Kroatië, Liechtenstein, de Zuid-Egeïsche eilanden (in Griekenland) en Zwitserland van oranje (‘alleen noodzakelijke reizen’) naar geel (‘veiligheidsrisicogebied’). Daarnaast kleuren IJsland, Polen en Roemenië van geel naar groen. Bij terugkeer uit groengekleurde landen hoeven Nederlanders geen negatieve coronatest te laten zien of in quarantaine te gaan.

Aanleiding voor de versoepelde reisadviezen zijn de dalende aantallen coronabesmettingen in die regio’s. De aanbevelingen kunnen overigens ook snel weer worden aangepast. Zo kleurden de Zuid-Egeïsche eilanden eind mei nog van geel naar oranje wegens „zorgwekkende cijfers”. De coronasituatie is daar inmiddels wat verbeterd, waardoor het reisadvies vanaf donderdag opnieuw is versoepeld.

Ondertussen ziet het RIVM de afgelopen dagen een stijging van het aantal jongeren dat met een coronabesmetting terugkeert uit onder meer Portugal en Spanje. Het instituut heeft iedereen tussen de 17 en 24 jaar die naar die landen op vakantie gaat opgeroepen om zich te laten testen. Ook als ze geen klachten hebben.