China reageert op buitenlandse ‘samenzwering’ met 28 gevechtsvliegtuigen over Taiwan

De Chinese autoriteiten hebben woensdag gereageerd op de meest grootschalige schending van het Taiwanese luchtruim tot nu toe. Dinsdag vlogen 28 Chinese gevechtsvliegtuigen, waaronder bommenwerpers, over het eiland. Aanleiding voor het militaire machtsvertoon is vermoedelijk een gezamenlijke verklaring van de G7-landen zondag, waarin ze het belang van vrede en stabiliteit in Taiwan onderstrepen. China tolereert geen buitenlandse bemoeienis met Chinees-Taiwanese kwesties en moet daadkrachtig reageren op zulke „samenzwering”, zei regeringswoordvoerder Ma Xiaoguang woensdag op een persconferentie, meldt persbureau Reuters.

Gevraagd of die verklaring van de zeven grote democratische industrielanden verband houdt met de luchtruimschending, antwoordde Xiaoguang dat de Taiwanese regering zelf verantwoordelijk is voor de spanningen met China. Beijing beschouwt het eiland als een afvallige provincie, terwijl het democratische Taiwan voorstander is van formele onafhankelijkheid. De Taiwanese autoriteiten zouden samenspannen met het buitenland om dat doel te bereiken, aldus Xiaoguang.

Volgens het Taiwanese ministerie van Defensie vlogen de gevechtsvliegtuigen dinsdag boven het zuiden van het eiland. De spanningen tussen China en Taiwan lopen al maandenlang op. Het afgelopen jaar schond de Chinese luchtmacht 380 keer het Taiwanese luchtruim. Ondertussen zijn de Verenigde Staten steeds actiever met oorlogsschepen en vluchten rond Taiwan, om een eventuele Chinese invasie te kunnen ondervangen.

