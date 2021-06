Britse jurist Khan geïnstalleerd als hoofdaanklager Internationaal Strafhof

De Britse jurist Karim Ahmad Khan is woensdag geïnstalleerd als hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Khan is de opvolger van de Gambiaanse aanklager Fatou Bensouda, die na negen jaar afscheid nam. Hij is de derde hoofdaanklager van het ICC. Eerder heeft de 51-jarige Brit veel zaken bij internationale tribunalen behandeld - zowel als aanklager en vertegenwoordiger van de slachtoffers.

In februari werd Khan door de lidstaten van het Strafhof verkozen met 72 van de 122 stemmen. Als hoofdaanklager zal hij de reputatie van het Strafhof moeten versterken. Een van zijn eerste uitdagingen zal een onderzoek naar oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden zijn, waar de rechters van het hof in februari toestemming voor gaven.

Ook wil het Hof de Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan onderzoeken, maar daarvoor is het afhankelijk van de medewerking van betrokken landen. Zelf sprak Khan woensdag de ambitie uit om zoveel mogelijk strafzaken af te handelen in de betrokken staten zelf. „Den Haag zou de laatste vesting moeten zijn. Waar mogelijk moeten we proberen zoveel mogelijk processen in het land of regio zelf af te handelen.”

Onder leiding van Khan hoopt het Hof meer processen tot een goed einde te brengen dan onder zijn voorganger Bensouda. In haar termijn eindigden veel processen zonder veroordeling. Voorbeelden zijn de zaken tegen de Keniaanse president Uhuru Kenyatta en de Ivoriaanse oud-president Laurent Gbagbo, omdat het bewijs van het hof niet afdoende was. Gbagbo werd eind mei vrijgesproken door de rechters van het Hof. Hij stond terecht voor oorlogsmisdaden, maar die aanklacht was volgens de rechters onvoldoende onderbouwd.

