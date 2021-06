Er zijn in Wormer tot nu toe twee straten oranje versierd, plus een huis tegenover de basisschool waar we de kinderen iedere dag naartoe brengen. De bewoners hebben tussen hun oranje versierselen twee plastic tuinstoelen gezet, zodat we ze allemaal kunnen zien zitten. Ze maken de indruk achterblijvers te zijn, maar met de eerste uitslag in het achterhoofd (Nederland-Oekraïne 3-2) zou je ze voorzichtig voorlopers kunnen noemen.

„Wat is al dat oranje?”, vroeg Lucie van Roosmalen (5).

Ja, hoe leg je dat uit?

Ik zei dat het vroeger nog veel meer was, dat er dan hele straten oranje waren, met af een toe een huis ertussen dat niet meedeed.

„Een beetje het omgekeerde van nu”, zei ik.

Ik voegde eraan toe dat ‘papa’ nooit meedeed.

„Waarom niet?”

Ik zei dat ik te veel oranje had gezien.

De oranjegekte begon ongeveer tegelijkertijd met mijn journalistieke carrière. Stukken over niets werden toen nog reportages genoemd. Ik was het hele jaar in touw met de gektes van gewone mensen. Na de elfstedenkoorts kwam eens per twee jaar de oranjegekte. Ik heb tussen oranje geschminkte mensen in oranje voortuinen gestaan, waar mensen op verzoek poseerden voor de oranje gevels van hun huizen, want er ging nog niet zo lang geleden ook altijd een fotograaf mee.

Die gesprekken herinner ik me nog goed.

Het ging alleen maar over groepsgevoel, gezelligheid en in Amsterdam-Noord ook een keer over het bekogelen van niet-oranje huizen. Oranje mensen keken toen iedere avond naar reportages op televisie waarin cameraploegen op bezoek waren bij andere oranje mensen in oranje huizen, oranje straten en oranje dorpen en steden.

Gek – gekker – gekst.

De journalist stond erbij, keek ernaar en schreef het op.

Hele pagina’s over niets.

Ik denk dat in die tijd de uitdrukking ‘een foto zegt meer dan duizend woorden’ is ontstaan.

In mijn archief vond ik een stukje uit 1998.

Samenvatting: oranje man bouwde in de schuur bij zijn oranje huis aan een kartonnen oranje raket, verslaggever van een tijdschrift (ik) komt op bezoek. Ze eten een oranje gebakje bij de koffie in de oranje woonkamer. De oranje man zegt dat hij een oranje gek is, ik noteer. De oranje vrouw van de oranje man komt thuis van boodschappen doen. Hij vraagt: ‘Wat heb je gekocht?’ Zij antwoordt: ‘Oranje vla.’

Dan hebben ze het over de buren: „Die zijn nog veel gekker.”

Het lijken berichten uit een andere wereld, misschien zijn we eroverheen gegroeid.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.