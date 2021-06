Zwaargewichten in onderzoekscommissie bestuurscultuur in Limburg

Drie zwaargewichten nemen zitting in de commissie die onderzoek gaat doen naar de bestuurscultuur in Limburg in de afgelopen tien jaar. Het gaat om Arno Visser (president van de Algemene Rekenkamer), Paul Frissen (decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburg University) en Kitty Nooy (oud-hoofdofficier van justitie en hoofdverantwoordelijke voor integriteit bij het Openbaar Ministerie).

Het is al enige tijd mogelijk om zaken aan te dragen bij de commissie via een door waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes ingesteld meldpunt. Ook een sterkte-zwakteanalyse zal deel uitmaken van het onderzoek van de drie. Dat moet nog dit najaar verschijnen.

Integriteitskwesties

Deze studie en het meldpunt kwamen er na een aantal opeenvolgende integriteitskwesties in Limburg. De recentste, aan het licht gekomen door een artikel in NRC, draaide om de landschapsorganisatie IKL en haar directeur, de oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Naar aanleiding van deze publicatie traden alle zeven gedeputeerden en de zittende commissaris van de koning Theo Bovens (CDA) af.

Ook voor het integriteitsonderzoek in de zaak-IKL/Vrehen zijn deskundigen benoemd. Het gaat om Wim Derksen, emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Ernst ten Heuvelhof, emeritus-hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze gaan kijken naar de relatie tussen oud-CDA-gedeputeerden Ger Koopmans, Hubert Mackus en Patrick van der Broeck met IKL en Vrehen. Oud-VVD-gedeputeerde Joost van den Akker, betrokken bij een aantal provinciale opdrachten voor Vrehen, wordt niet genoemd in de opdracht.