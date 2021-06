Zijn bosboerderijen wel opgewassen tegen de zandstormen uit de Gobiwoestijn?

In maart werd Beijing voor het eerst in zes jaar weer getroffen door zware zandstormen vanuit de Gobiwoestijn. Een van de stormen zorgde volgens de BBC voor „ongekend hoge” waarden van luchtvervuiling - in sommige stadsdistricten 160 keer hoger dan volgens Chinese gezondheidsvoorschriften wordt aangeraden. Vliegverkeer moest gedeeltelijk worden stilgelegd. In Mongolië, dat ook deels door de Gobiwoestijn bedekt wordt, vielen zes doden en raakten tientallen mensen vermist. In een poging zulke zandstormen te voorkomen worden sinds 1999 door de Chinese staat gefinancierde bosboerderijen aangelegd – akkers met bomen die het zand moeten tegenhouden. Het klimaatproject ligt sinds de stormen dit voorjaar zijn hervat onder vuur, terwijl de bomen die er staan steeds minder in staat zijn de uitbreiding van de woestijn te stoppen.