RIVM vreest dat jongeren besmettelijke variant meenemen na vakantie

De zomervakantie moet nog beginnen, maar nu al zijn er zorgen over virusvarianten die door vakantiegangers naar Nederland worden gebracht. Het RIVM roept alle jongeren van tussen de 17 en 24 jaar die in Spanje en Portugal zijn geweest op om zich te laten testen bij de GGD, ook als zij geen klachten hebben. De afgelopen week was een flinke stijging te zien in het aantal jongeren dat in die landen was geweest en dat positief op het coronavirus testte. In totaal werden er afgelopen week ruim driehonderd mensen positief getest die kort daarvoor in Spanje of Portugal waren geweest. Dat is een explosieve stijging, in de weken ervoor ging het om maximaal enkele tientallen.

Het gaat met name om jongeren, de vrees is dat zij ook in contact zijn geweest met onder meer Britse leeftijdsgenoten, stelt Harald Wychgel, woordvoerder van het RIVM. „We weten dat op de plekken waar die jongeren naar toe gaan niet alleen Nederlanders komen, maar bijvoorbeeld ook Britten.” In het Verenigd Koninkrijk zijn op dit moment problemen met de Deltavariant, die voor het eerst werd ontdekt in India. Inmiddels wordt naar schatting meer dan de helft van de besmettingen in het VK veroorzaakt door de Deltavariant, die besmettelijker is en waartegen de vaccins mogelijk minder goed werken.

‘In de smiezen houden’

Het RIVM hoopt daarom dat jongeren uit zichzelf naar de GGD komen om zich te laten testen, zodat nieuwe uitbraken kunnen worden voorkomen. De dna-sequentie van de positieve tests van jongeren met een reishistorie naar Spanje of Portugal wordt bovendien in kaart gebracht, zodat kan worden vastgesteld om welke virusvariant het gaat. Daarvoor is extra capaciteit vrijgemaakt. „We hebben gezien hoe snel de alphavariant uit het Verenigd Koninkrijk zich begin dit jaar heeft verspreid”, aldus Wychgel van het RIVM. „Dat wil je in de smiezen houden.” Jongeren lopen een extra risico, omdat zij nog niet zijn gevaccineerd. 25-jarigen mochten dinsdag voor het eerst een afspraak maken voor een vaccinatie, jongere leeftijdsgroepen zijn nog niet aan de beurt. Naar verwachting zijn zij pas eind augustus volledig gevaccineerd.

Geen herhaling van vorige zomer

De situatie doet denken aan de zomer van 2020, toen jongeren het virus meebrachten uit Zuid-Frankrijk en Spanje. Dat was volgens het RIVM de aanzet tot de tweede golf in september en oktober. Ziekenhuisdirecteur Ernst Kuipers waarschuwde dinsdag in NRC dat komende zomer niet dezelfde fouten gemaakt moeten worden als vorig jaar om een nieuwe golf te voorkomen. Hij stelde dat Nederland „alerter” moet zijn en nauwgezet in de gaten moet houden welke virusvarianten zich in Nederland verspreiden.

Uit de laatste gegevens van het RIVM blijkt dat ongeveer 1 procent van alle besmettingen in Nederland wordt veroorzaakt door de Deltavariant. Die lijkt daarmee te groeien. Het totaal aantal besmettingen krimpt wel fors. Afgelopen week kwamen er in totaal 8.981 meldingen van positieve tests bij het RIVM binnen, een daling van zo’n 38 procent. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde. Dat waren er afgelopen week 232, ten opzichte van 414 de week ervoor.