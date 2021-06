Verandert bitcoin de wereld of wordt het een grote deceptie?

De een noemt het een pyramidespel, de ander de systeemverandering die de wereldeconomie nodig heeft: cryptovaluta. Met als bekendste voorbeeld: de bitcoin. De theorie erover bestaat al sinds de jaren 80, maar in oktober 2008 - een maand na het faillissement van Lehman Brothers - publiceerde Satoshi Nakamoto de bitcoin white paper. Het financiële systeem rammelde aan alle kanten, en de bitcoin viel in vruchtbare aarde. Sindsdien staat de munt in de belangstelling van velen. Wat is het, wat kun je ermee en gaat de bitcoin de economie binnenste buiten keren?

Presentatie: Egbert Kalse: