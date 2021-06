Vader en zoon bekennen rol in ontsnappingsplot Ghosn

Een Amerikaanse vader en zoon hebben maandag bekend dat ze in 2019 een centrale rol hebben gespeeld bij de ontsnapping uit Japan van voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn. Dat melden Amerikaanse media, waaronder The New York Times.

Het tweetal, Michael (60) en Peter Maxwell Taylor (28), hielp Ghosn zich te verstoppen in een kist voor audioapparatuur, waarna de gevallen automagnaat aan boord van een privévliegtuig Japan kon ontvluchten.

De vader – een voormalig beveiligingsexpert – en zijn zoon worden verdacht van het bijstaan van een crimineel bij een ontsnapping. Maandag verschenen ze in Tokio voor het eerst voor de rechter.

De nu 67-jarige Ghosn werd in 2018 in de Japanse hoofdstad opgepakt op verdenking van miljoenenfraude bij Nissan. Ten tijde van zijn ontsnapping was hij in afwachting van zijn proces. Terwijl de Taylors bij de incheckbalie werden gecontroleerd, werd de kist met daarin Ghosn ongezien het vliegtuig ingeladen, met bestemming Libanon.

Vader en zoon zouden samen 1,3 miljoen dollar (ruim 1 miljoen euro) hebben ontvangen voor hun diensten. Ze werden vorig voorjaar in de Verenigde Staten aangehouden en uitgeleverd aan Japan. Op het vergrijp waarvoor justitie hen wil berechten, staat maximaal drie jaar celstraf. Bij de ontsnapping waren nog meer dan tien andere handlangers betrokken.

Miljoenenfraude

Ghosn was twee decennia lang topman van Nissan en gold als een van de succesvolste bestuurders in de auto-industrie. Hij wordt ervan verdacht dat hij bedrijfsgelden in eigen zak heeft gestoken. Ook zou hij miljoenen aan inkomsten te weinig hebben opgegeven in de jaarverslagen van Nissan. In Japan liep Ghosn het risico tien jaar de gevangenis in de gaan.

Zelf ontkent de Libanees-Frans-Braziliaanse zakenman alle beschuldigingen. Hij zegt slachtoffer te zijn van een vooropgezet plan vanuit de Nissan-bedrijfstop. Ghosn vertrouwde er bovendien niet op dat hij in Japan een eerlijk proces zou krijgen. Sinds zijn ontsnapping verblijft Ghosn in zijn huis in Libanon, het land waar hij is opgegroeid. Libanon heeft in tegenstelling tot de VS geen uitleveringsverdrag met Japan.

Ghosn kon uit Japan wegkomen ondanks dat hij continu in de gaten werd gehouden. Het huis in Tokio waar hij na betaling van een borgsom onder huisarrest verbleef, was behangen met camera's. Incognito, met een pet en een mondkapje, glipte Ghosn ongemerkt naar buiten. In een hotel in de stad Osaka nam hij plaats in de kist, die daarna op het vliegtuig werd gezet. Zijn handlangers waren talloze keren naar Japan gevlogen om het ontsnappingsplan voor te breiden. Ze hadden het vliegveld bij Osaka uitgekozen, omdat de scanapparatuur daar te klein was voor de kist.