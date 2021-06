UEFA stelt onderzoek in naar gedrag Oostenrijkse aanvaller Arnautovic

De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond UEFA heeft dinsdag een onderzoek ingesteld naar het gedrag van de Oostenrijkse aanvaller Marko Arnautovic. Tijdens de wedstrijd tegen Noord-Macedonië (3-1) vierde de voetballer zondag zijn doelpunt met enkele kreten richting Noord-Macedonië-spelers Egzon Bejtulai en Gjanni Alioski, waarop de Macedonische voetbalbond hem betichtte van het doen van racistische uitlatingen.

De 32-jarige Arnautovic bood maandag op Instagram zijn verontschuldigingen aan voor zijn „emotionele reactie” na de 3-1, maar ontkende dat hij zich racistisch zou hebben uitgelaten. Het vermeende racisme zou te maken hebben met de komaf van de families van Arnautovic, Bejtulai en Alioski. Arnautovic is deels Servisch, terwijl Betjulai en Alioski Albanese roots hebben. Servië erkent de onafhankelijkheid van haar voormalige provincie Kosovo niet, waar de grootste bevolkingsgroep uit Kosovaarse Albanezen bestaat.

De Noord-Macedonische voetbalbond riep maandag in een verklaring op Facebook op tot een zware straf voor Arnautovic: „We zijn altijd tegen nationalisme, discriminatie en alle andere vormen van beledigingen en uitbarstingen die niet in de geest van het voetbal en onze gemeenschappelijke waarden zijn. We zullen de belangen en waardigheid van onze spelers altijd verdedigen, waar ze ook spelen.”

Wanneer de tuchtcommissie het onderzoek zal afronden, is onduidelijk. Daarmee is ook onzeker of Arnautovic donderdagavond mee zal spelen als Oostenrijk het in het tweede groepsduel opneemt tegen het Nederlands elftal. Noord-Macedonië speelt eerder op de dag tegen Oekraïne.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Eriksen vanuit ziekenhuis: het gaat naar omstandigheden goed