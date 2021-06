Slachtoffers van stalking staan vaak alleen

Het begon lief, met een veertienjarig meisje dat zich in 1974 met een bloemetje meldde in de kleedkamer van de jonge muzikant Harry Sacksioni. Een dag later dook ze op in de gitaarwinkel waar hij net iets kwam kopen. „Ben jij niet dat meisje...” glimlachte de artiest – maar toeval bleek de ontmoeting niet. En idyllisch nog minder. Harry en zij waren voor elkaar bestemd en alles wat het meisje, later vrouw, meemaakte was voor haar een bevestiging van die voorbestemming. Zes, zeven keer per dag kwam ze het hem thuis vertellen. Ze sloop zijn huis binnen en klom in zijn bad, ze gooide condooms op de veranda.

Na vijftien jaar stalking dook de vrouw voor de zoveelste keer op in de tuin van de muzikant. Hij greep haar vast, sleepte haar aan haar haar mee en kieperde haar in de sloot. „Ik hield haar hoofd onder water en wilde haar onder houden tot mijn vriendin zei dat ik haar nú moest loslaten, anders stikte ze. Ze kwam boven water, met het kroos op haar hoofd en zei: ‘Zie je wel dat je van me houdt.’”

Kwelgeest ook geïnterviewd

De beeldende anekdotiek van Sacksioni maakte onderdeel uit van de ellendige stalkingverhalen die maandag verteld werden in de documentaire Jij bent van mij (BNNVARA) van Hetty Nietsch. Het is een met zorg opgebouwde film, waarin de verhalen van kwaad tot erger gaan. Er is de jonge vrouw die jarenlang werd lastiggevallen door een vasthoudende man – en die hem op zeker moment met een broodmes achterna ging op straat. Zij vertelde er in 1994 over in De ronde van Witteman. Waarbij de tv-makers haar trouwens pas kort voor de uitzending lieten weten dat haar kwelgeest ook geïnterviewd zou worden – dit voor de mensen die meenden dat cynische scoringsdrift een recent televisiefenomeen is. Uiteindelijk kon de man pas goed worden vervolgd nadat er in 1997 wetgeving was aangenomen.

Nog steeds staat, o ironie, het slachtoffer van stalking vaak alleen. Zo kreeg Danielle Nijhuis, werkzaam als medium bij Astro TV, bij de rechtbank te horen dat het verdienmodel van haar werkgever meegewogen moest worden. Dat richtte zich immers op „kwetsbare mensen”. Nu valt er van alles te zeggen over de hogere vormen van bedrog waarmee tv-astrologen de goedgelovige medemens geld uit de zak kloppen, maar dit leek me victim blaming van galactisch niveau.

De gruwelijkste gevallen zitten aan het eind van Jij bent van mij. De studente Laura had een alarmknop van de politie gekregen vanwege de bedreigingen door haar ex, maar het apparaat bleek door een administratieve onachtzaamheid gekoppeld aan een verkeerd adres: de agenten arriveerden een half uur na de melding. Dat was te laat. Pas na de dood van Laura hoorde haar familie dat haar moordenaar een strafblad had voor eerder geweld tegen vrouwen.

Idioot opgelucht

Vaak worden slachtoffers ontmoedigd om aangifte te doen omdat de bewijsvoering zo lastig is en worden patronen niet herkend. De zus van de Rotterdamse Hümeyra, die eind 2018 op haar school werd doodgeschoten, zegt dat er met vijftig verschillende agenten werd gesproken, maar dat dat er toch niet toe leidde dat Hümeyra effectief werd beschermd – over haar zaak verscheen een vernietigend rapport.

Jij bent van mij is een kroniek van het onvermogen van de samenleving om burgers te beschermen tegen de obsessies van anderen. Sacksioni vertelt aan het eind over het moment waarop hij, na veertig jaar, te horen kreeg dat zijn stalkster niet meer leefde. „Ik was idioot opgelucht. Het is gek dat je staat te juichen als iemand overleden is. Maar wat een triestheid, ook. Die vrouw had een briljant leven kunnen hebben, maar ze heeft nooit iets kunnen betekenen voor zichzelf.”