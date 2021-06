Staatssecretaris Van Huffelen: memo niet bewust verstopt

De memo waaruit blijkt dat een topjurist van het ministerie van Financiën al in 2017 waarschuwde voor het „laakbaar” handelen van de Belastingdienst met de kinderopvangtoeslag, is niet bewust „verstopt”. Dat heeft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen, D66) dinsdag gezegd tijdens het wekelijkse vragenuurtje van de Tweede Kamer. Ze reageert daarmee op berichtgeving van Trouw en RTL Nieuws vorige week.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Van Huffelen een mailwisseling met de Kamer gedeeld waaruit blijkt dat een ambtenaar in juni 2019 expliciet vroeg om de memo niet op te slaan in de dossiers. „Het is een intern document van Toeslagen, ik wilde alleen checken of het hier is gedeeld. Dus het hoeft niet in onze archieven te zitten”, staat in de e-mail die op 5 juni 2019 is verzonden. In een toelichting zegt Van Huffelen dat ze de e-mail niet van „volledige context en duiding” kan voorzien, omdat accountantskantoor PwC nog bezig is met een reconstructie van wat er in juni 2019 is gebeurd.

De hoogste jurist op de afdeling Toeslagen, Sandra Palmen-Schlangen, zou al in 2017 hebben geoordeeld dat de gedupeerden van de Toeslagenaffaire financiële compensatie moesten krijgen omdat het stopzetten van hun toeslagen onrechtmatig was. De fiscus negeerde dat advies en het verdween. RTL Nieuws en Trouw publiceerden vorige week dat de memo-Palmen al in 2019 besproken is, terwijl ambtenaren tegenover de parlementaire ondervragingscommissie zeiden dat ze de memo „op geen enkele manier kenden”.

Verontwaardigde reacties

„Hoe eerder dit naar boven was gekomen, hoe beter dat was geweest”, zei Van Huffelen tijdens het vragenuurtje. Het verzoek om de memo niet te archiveren was volgens Van Huffelen bedoeld om „een zuivere reconstructie van de opvolging van het memo mogelijk te maken. Ik heb geen enkele reden om aan de integriteit van deze medewerkers te twijfelen.” De Toeslagenaffaire leidde begin dit jaar tot de val van het kabinet.

De uitleg van Van Huffelen kwam haar op verontwaardigde reacties uit de Kamer te staan. SP-Kamerlid Renske Leijten en Henk Nijboer (PvdA) stelden dat het maken van een reconstructie niets te maken heeft met het al dan niet archiveren van zo’n memo. „Niet archiveren heeft juist als risico dat dergelijke cruciale informatie eventueel over het hoofd wordt gezien”, zei CDA’er Inge van Dijk. Sommige Kamerleden spraken van een „doofpot”.

