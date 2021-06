Run op reizen naar Marokko: ‘Het land zit al bijna helemaal vol’

De beveiliger die dinsdagmiddag voor Taoufik Reizen in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer staat, is eigenlijk horecaportier. „Dit reisbureau is van een vriend, ik spring even in”, vertelt hij. Zijn blik houdt hij gericht op de reden dat hij te hulp schiet: een lange rij van moeders met kinderwagens, mannen in kaftans, stellen zonder kinderen en mannen en vrouwen van jong tot oud, die allemaal naar binnen willen.

Dat er een beveiliger voor een reisbureau staat, is het gevolg van een bevel van de Marokkaanse koning Mohammed VI.

Toen vorige week bekend werd dat Marokko vanaf 15 juni de grenzen weer opent, schoten de prijzen van vlieg- en veertickets direct omhoog tot meer dan 1.000 euro – en daarna zelfs tot tussen de 4.000 en 7.000 euro. Veel van de naar schatting ruim vier miljoen Marokkanen die over de hele wereld wonen, willen deze zomer hun familie zien.

Koning Mohammed besloot daarom in te grijpen, en gaf zondagavond vlieg- en veermaatschappijen de instructie de prijzen te verlagen. Royal Air Maroc deed dat direct: een ticket tussen 15 juni en 30 september kost nog maar tussen de 100 en 150 euro. Het gevolg: een run op vliegtickets; de site lag er maandag en dinsdag meermalen uit. Dus hebben mensen hun hoop gevestigd op de reisbureaus die gespecialiseerd zijn in Marokkaanse reizen. Op meerdere plekken in het land stonden maandag en dinsdag rijen.

Een van de strengste lockdowns

Ismaël Tounsi (33), tot voor kort pakketbezorger voor PostNL, is al drie jaar niet in Marokko geweest, vertelt hij achterin in de rij voor Taoufik Reizen. Vorig jaar was het land dicht door corona, en dáárvoor had hij niet genoeg geld: „Je hebt minimaal 3.000 of 4.000 euro nodig voor een reis. Ook om familie geld te geven, want zij hebben het moeilijk.” Hij wil graag vakantie vieren in Marokko, liefst vier tot zes weken. „Als er een ticket is voor een lage prijs, dan ga ik. Bij een hoge prijs niet.”

Een paar plekken voor hem staat Maryam (27), die liever niet met haar achternaam in de krant komt. Ze staat in de rij om een vakantie te boeken voor haar ouders – en als het even kan, wil ze zelf ook mee. „Normaal gaan ze elk jaar”, zegt ze. Vorig jaar was haar vader net op tijd terug voor een van de strengste lockdowns ter wereld: niemand mocht Marokko nog in of uit, waardoor veel Nederlanders vastzaten op hun vakantieadres.

„De mensen willen met vakantie, ze zitten al anderhalf jaar binnen”, zegt de beveiliger. „Ze willen hun familie zien, soms zijn er familieleden overleden. Maar het land zit al bijna helemaal vol.” Zielig, vindt hij. „Er zijn nog wel tickets van Air Arabia, maar die kosten tussen de 600 en 800 euro per persoon. Dat kunnen mensen niet betalen. Het enige wat we kunnen doen, is hun telefoonnummer noteren zodat we ze kunnen bellen als er meer vluchten worden ingezet.”

Online geboekt

Een medewerker van het reisbureau komt naar buiten gestormd. Hij wijst naar een vrouw die overstuur binnen staat. „Ze heeft online geboekt, ik kan niks voor haar betekenen”, roept hij uit naar een jonge vrouw in de rij die bij haar hoort. „Praat met haar, ze blijft hier tekeergaan, maar ze moet bij Royal Air Maroc zijn.”

Het zal een vrouw zijn met pech: de onverwachte prijsdaling vanwege de interventie van de koning betekent dat sommigen onnodig een peperduur ticket hebben geboekt. Het is niet bekend of zij het verschil terugkrijgen van de luchtvaartmaatschappij. Het lijkt er niet op: de lagere tarieven gelden voor tickets die zijn gekocht vanaf zondag 13 juni, aldus Royal Air Maroc.

Ook de prijzen van de veerdiensten vanuit Frankrijk en Italië zijn verlaagd, en het aantal afvaarten is verhoogd. Maar die zijn beduidend minder populair in de rij voor het reisbureau. Omdat de grens met Spanje dicht is, is het een lange reis met de auto en veerboot. Al is er één man die dat juist een voordeel vindt: „Mijn vrouw gaat vliegen, maar ik houd van autorijden. Ik maak er een leuke reis van: top.”

Fatima (30) probeert al twee dagen in te loggen in het systeem van Royal Air Maroc. „Als het niet lukt, dan gaan we naar Spanje”, zegt ze nuchter. Maar ze hoopt van wel, vooral vanwege haar dochtertje van twee die in de kinderwagen ligt te slapen. Opa en oma hebben haar nog nooit gezien.

Rond kwart over één komt er slecht nieuws van de beveiliger. „Mensen”, roept hij. „Juli en augustus zitten helemaal vol. Er zijn alleen nog duurdere tickets van Air Arabia. Jullie verdoen je tijd.” Binnen enkele minuten is de rij verdwenen.