RIVM waarschuwt voor slechte luchtkwaliteit door zomersmog

Aankomende woensdag en donderdag kan in heel Nederland smog door ozon ontstaan, en daarmee een slechte luchtkwaliteit. Daar heeft het RIVM dinsdag voor gewaarschuwd. Het instituut adviseert mensen met gevoelige luchtwegen zoveel mogelijk binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en de vroege avond, wanneer de luchtvervuiling het grootst is.

De verwachte smog is zogenoemde zomersmog. Die vorm van smog kan ontstaan op zonnige dagen met weinig wind. Vervuilende stoffen kunnen zich dan ophopen in de lucht, en vervolgens door de zon worden omgezet in zogeheten ozon. Dit gebeurt over het algemeen alleen in het voorjaar en de zomer; in andere seizoenen is de zonnestraling niet krachtig genoeg om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Smog door ozon kan leiden tot een toename van bestaande luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Ook astmaklachten kunnen verergeren door de luchtvervuiling. Naast mensen met bestaande lachten zijn ouderen en kinderen vaak extra gevoelig voor smog, aldus het RIVM.