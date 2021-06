‘Petite Fille’: meisje geboren in een jongenslichaam

Hartverscheurend zijn de tranen die opwellen in de ogen van de achtjarige Sasha in een gesprek met een arts. Ze bespraken hoe op school wordt gereageerd op haar genderdysforie: Sasha werd geboren in een jongenslichaam, maar is een meisje. Ze beantwoordt eerst rustig vragen over onaardige leerkrachten en leerlingen, maar barst daarna in snikken uit.

In documentaire Petite Fille volgt Sébastien Lifshitz het gezin van de achtjarige in een periode dat Sasha’s moeder Karine in een conflict is verwikkeld met de school van haar dochter. Ze wil dat Sasha niet alleen privé, maar bijvoorbeeld ook in de les meisjeskleding aan kan. Dat blijkt verre van evident in het plaatsje waar ze wonen. Bij ballet krijgt Sasha geen jurkje toegestopt, zoals andere meisjes.

De schuchtere achtjarige praat weinig, maar via korte momenten waarin ze de camera even lijkt vergeten, legt Lifshitz enorm goed de zware mentale strijd vast die Sasha op jonge leeftijd voert. Petite Fille bevat momenten van intens verdriet, maar ook van vreugde, als Sasha vriendjes heeft verteld dat ze geen jongen is en nu haar ‘meisjesachtige’ slaapkamer durft tonen.

Lees ook een interview met regisseur Sébastien Lifshitz over ‘Petite Fille’: ‘Kinderen moet je ruimte geven om zelf te kiezen’

Lifshitz loste Sasha’s introvertie op door haar moeder continu aan het woord te laten. Dat is vaak verhelderend en de steun die Karine en het gezin Sasha geven, lijkt zeer belangrijk voor het meisje. Toch had je graag vaker anderen gehoord: Karine is behalve enorm begaan met Sasha, erg druk met haar eigen rol. Na een voor Sasha vernederende transfobe ervaring, begint Karine over hoe zijzelf heeft gefaald.

Documentaire Petite Fille Regie: Sébastien Lifshitz. In: 43 bioscopen ●●●●●