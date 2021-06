PBL waarschuwt overheden: sluit ogen niet voor nadelige effecten klimaatbeleid

Overheden moeten meer oog hebben voor negatieve effecten van klimaatbeleid. De beoogde maatregelen die moeten leiden tot het realiseren van de Parijse klimaatdoelen om CO₂-uitstoot te beperken, kunnen ook sociale ongelijkheid en armoede in de hand werken. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dinsdag in een studie, waarin de onderzoekers analyseerden in hoeverre klimaatmaatregelen ten koste zouden gaan van andere VN-duurzaamheidsdoelen.

In veel gevallen bijten klimaatdoelen andere duurzame ambities niet, constateert het PBL. Maar klimaatbeleid kan in gebieden waar veel sociaaleconomische kwetsbaren wonen, zoals in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië, zorgen voor meer armoede en hongersnood. Zo wijzen de onderzoekers erop dat milieueisen om de landbouwsector te verduurzamen, kunnen leiden tot hogere voedselprijzen en daardoor meer armoede veroorzaken. Ook kan klimaatpolitiek ten koste gaat van biodiversiteit. Het PBL noemt daarbij als voorbeeld de komst van waterkrachtcentrales, die groene elektriciteit opwekken. Om de dam die daarvoor nodig is aan te leggen, moet bos wijken.

Bovendien komen de centrales op plekken waar vissen en andere zoogdieren normaliter leven. Zij zullen in dat scenario moeten uitwijken naar een nieuwe leefgebied en andere natuurlijke zwemroutes. De onderzoekers wijzen daarbij ook op de negatieve gevolgen van het gebruik van biomassa, waarbij hout wordt verstookt tot elektriciteit. Biomassa leidt volgens het PBL tot meer ontbossing, terwijl de bossen zo belangrijk zijn in de strijd tegen klimaatverandering doordat ze CO₂ uit de atmosfeer halen, water vasthouden en stadshitte dempen.