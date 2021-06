IKEA Frankrijk krijgt boete van 1 miljoen euro wegens bespieden personeel

Meubelgigant IKEA is dinsdag door een Franse rechtbank veroordeeld tot een boete van 1 miljoen euro wegens het bespioneren van honderden werknemers en sollicitanten. Dat melden Franse media. Oud-topman van het bedrijf Jean-Louis Baillot kreeg twee jaar voorwaardelijke celstraf en een boete van 50.000 euro wegens privacyschending. Zelf heeft hij verklaard dat hij er destijds „zeker van wilde zijn dat hij geen dieven of terroristen aannam”.

De Franse dochteronderneming van IKEA verzamelde en bewaarde jarenlang vertrouwelijke persoonsgegevens van Franse werknemers, sollicitanten en enkele ontevreden klanten, waaronder hun strafblad en afkomst. Daarvoor schakelde het concern een apart bedrijf in, die de informatie illegaal verkreeg via politiedossiers. Zo vroeg IKEA onder meer het strafblad op van een medewerker die met een laag inkomen toch een dure auto bezat.

Vijftien verdachten, onder wie politieagenten, een privédetective en IKEA-medewerkers, worden ervan verdacht medewerking te hebben verleend aan de bespiedingspraktijken. Zij zijn onder meer veroordeeld tot voorwaardelijke (cel-)straffen. De zaak werd in 2012 onthuld door de Franse pers, die volgens justitie „een systeem van surveillance” bij de Franse tak van IKEA aan het licht bracht. De gerechtelijke onderzoeken richtten zich op de jaren 2009 tot en met 2012, maar het Openbaar Ministerie vermoedt dat de privacyschendingen al jaren eerder begonnen.

Na de onthulling in 2012 heeft IKEA vier medewerkers ontslagen en het interne beleid herzien. Het bedrijf erkent dat het vertrouwelijke persoonsgegevens van medewerkers had opgevraagd, maar ontkent dat het een wijdverbreid surveillancesysteem had opgezet. IKEA weet nog niet of het bedrijf tegen de uitspraak in hoger beroep gaat.