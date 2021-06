Hongaarse parlement neemt omstreden wet aan die lhbti-onderwijs verbiedt

Het Hongaarse parlement heeft dinsdag een omstreden wet aangenomen die de verspreiding van ‘lhbti-propaganda’ op scholen verbiedt. Dat melden internationale persbureaus. Het wetsvoorstel werd vorige week geïntroduceerd door regeringspartij Fidesz van premier Viktor Orbán en is officieel bedoeld om pedofilie tegen te gaan. Als onderdeel van de wet wordt het verspreiden van lesinformatie over andere dan de heteroseksuele oriëntatie onder kinderen verboden. Linkse oppositiepartijen boycotten de stemming uit protest tegen discriminatie van de lhbti-gemeenschap, waardoor het wetsvoorstel met 157 tegen één werd aangenomen.

Ook mogen uitingen van een andere dan heteroseksuele oriëntatie of genderidentiteit niet meer vertoond worden in films en advertenties bedoeld voor mensen onder de achttien jaar oud. Onduidelijk is wat dit betekent voor advertenties die op straat te zien zijn. Het voorstel werd de afgelopen dagen bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties en LGBT-activisten. Dunja Mijatović, Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa, riep de Hongaarse parlementsleden maandag op niet in te stemmen met de amendementen. In hoofdstad Boedapest gingen mensen maandag uit protest de straat op.

De christelijk-conservatieve Orbán is sinds 2010 aan de macht in Hongarije en sindsdien consolideerde hij zijn machtspositie. De laatste jaren richt hij zich, in navolging van Polen, steeds meer op conservatief beleid dat het traditionele gezin zegt te ondersteunen. Ondertussen voert hij steeds meer discriminerende wetten in tegen lhbti’ers en immigranten. Tijdens de nationale verkiezingen van 2022 hoopt de oppositie door de krachten te bundelen Fidesz te kunnen verslaan.

