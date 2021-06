Handbalster Estavana Polman mist Olympische Spelen door knieoperatie

Handbalster Estavana Polman laat zich opnieuw opereren aan haar rechterknie en kan daardoor niet meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft zij dinsdag laten weten via Instagram. De 28-jarige sportvrouw zegt het besluit met pijn in haar hart te hebben genomen na zorgvuldig overleg met haar artsen. „Ik ben diep teleurgesteld en verdrietig, maar ik geloof dat dit uiteindelijk de juiste beslissing voor mijn gezondheid is.”

De kans dat Polman de Olympische Spelen zou halen, was vanwege haar blessure al erg klein: zelf schatte ze de kans een aantal weken terug op 2 procent. Afgelopen maand besloot de bondscoach van het Nederlandse handbalteam Emmanuel Mayonnade haar desondanks in de voorlopige selectie voor Tokio te plaatsen, in de hoop dat ze op tijd zou herstellen. Donderdag zei Mayonnade al tegen persbureau ANP niet te verwachten dat dit nog zou lukken.

Polman werd in 2019 nog wereldkampioen met het Nederlandse team. Afgelopen zomer scheurde ze haar kruisband, waarvan ze maandenlang moest revalideren. Na haar terugkeer ging het opnieuw mis tijdens een wedstrijd met haar Deense club Esbjerg; ze liep schade op aan de meniscus van haar rechterknie. De Arnhemse is niet de enige handbalster die niet mee kan naar de Spelen. Zo haakten Jessy Kramer en Nikita van der Vliet al af vanwege blessures en gaat Yvette Broch niet mee omdat ze zich niet wil laten vaccineren.