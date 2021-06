Groep F: Portugal wint van Hongarije, Ronaldo EK-topscorer aller tijden

Titelverdediger Portugal heeft in de Puskas Arena in Boedapest zijn eerste groepswedstrijd gewonnen. Voor zo’n 60.000 toeschouwers werd Hongarije met 3-0 verslagen. Alle doelpunten vielen in de laatste tien minuten. Raphael Guerriero en Ronaldo (2x) scoorden voor de Portugezen. Vlak voordat Portugal de score opende, werd een Hongaarse treffer afgekeurd vanwege buitenspel.

Met zijn twee doelpunten, waarvan een uit een strafschop, is Ronaldo nu de EK-topscorer aller tijden. Bij zijn vijfde deelname - ook een record - bracht hij zijn doelpuntentotaal op elf. Tot aan het duel met Hongarije deelde hij de topscorerstitel met de Fransman Michel Platini, die in 1984 negen keer scoorde op het EK in eigen land.

De Portugese aanvoerder Cristiano Ronaldo viert het tiende EK-doelpunt in zijn carrière. Foto Bernadett Szabo/AP

De Puskás Aréna in Boedapest is het enige stadion dat bij dit EK bijna vol zit. De opeengepakte toeschouwers zagen Portugal in de eerste helft kansen missen. Ronaldo tikte de bal van dichtbij over het Hongaarse doel en Diogo Jota stuitte op Péter Gulácsi, de doelman van de Hongaren. Na de rust kroop Hongarije wat meer uit zijn schulp, zonder grote kansen te creëren. Na de geannuleerde goal van invaller Szabolcs Schön leek een toch verrassend gelijkspel voor de Hongaren het best haalbare resultaat.

Tot Portugal toesloeg in de slotfase. Eerst scoorde Guerreiro met het nodige geluk; de bal belandde via een tegenstander voor zijn voeten en ging via een Hongaars been het doel in. Kort daarna kon de 36-jarige Ronaldo zijn recordtreffer vieren en even later maakte hij ook nog zijn tweede doelpunt van de avond.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Portugal wint van Hongarije, doelpuntenrecord Ronaldo